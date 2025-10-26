Le Lausanne-Sport inflige une correction au FC Bâle

Après avoir humilié Young Boys, le Lausanne-Sport a offert un nouveau dimanche de rêve à ses supporters en corrigeant le FC Bâle (5-1). De quoi préparer au mieux la venue du Servette FC mercredi.

Les Lausannois se sont promenés face au FC Bâle. Photo: keystone-sda.ch

Bastien Feller Journaliste Blick

Ce Lausanne-Sport version 2025-2026 est décidément taillé pour les gros matches. Besiktas à Istanbul? Maitrisé à la perfection avec une victoire à la clé (0-1). Young Boys à la Tuilière? Une démonstration (5-0). Le FC Bâle encore à domicile? Une promenade de santé (5-1).

De quoi s'offrir trois points très importants au classement, mais aussi un boost de confiance devant 7956 spectateurs après la prestation moyenne réalisée jeudi à Malte et avant de recevoir le Servette FC mercredi.

Début de match parfait du LS

Comme face à YB, les Lausannois accordaient la première action de la rencontre à l'adversaire. Une passe manquée dans l'axe permettait à Dominik Schmid de récupérer la balle à 16 mètres du but de Karlo Letica. Mais la frappe du latéral gauche bâlois fuyait le cadre (4e). Les Vaudois faisaient là leur seule erreur de la première mi-temps alors que les Bâlois laissaient eux passer leur chance.

Car deux minutes plus tard, après une horrible passe de Jonas Adjetey, le magicien du LS Gaoussou Diakité pouvait récupérer, affronter le Ghanéen puis décaler Theo Bair qui ne laissait aucune chance à Marwin Hitz. Tout comme Olivier Custodio, à la 16e, sur pénalty à la suite d'une faute d'Albian Ajeti sur Gabriel Sigua. 2-0 pour le Lausanne-Sport, devant le Kop Sud, lequel encourageait comme toujours son équipe d'une très belle manière. Ils étaient même récompensés par un troisième but, inscrit par leur attaquant canadien sur corner (35e).

Festival de Gaoussou Diakité

Contrairement à YB trois semaines plus tôt, les Bâlois se créaient des occasions de revenir dans la partie. Mais si Philip Otele manquait de précision (23e) et qu'Albian Ajeti manquait complètement sa frappe (30e), Jonas Adjetey butait lui sur un excellent Karlo Letica quelques secondes avant la pause (45e +3). Un arrêt d'autant plus important qu'un but bâlois à ce moment de la rencontre aurait pu relancer l'équipe de Ludovic Magnin.

Ce dernier, qui effectuait son retour à la Tuilière, tout comme Koba Koindredi, décidait d'ailleurs au retour des vestiaires d'opérer trois changements: Philip Otele, Jeremy Agbonifo et Albian Ajeti cédaient leur place à Bénie Traoré, Moritz Broschinski et Marin Soticek. En d'autres termes, les Rhénans changeaient entièrement leur ligne d'attaque.

Peter Zeidler peut faire tourner à l'heure de jeu

Mais d'entrée, ces sont les Lausannois qui se montraient les plus dangereux. À deux reprises, Gaoussou Diakité manquait la possibilité de plier la rencontre. Tout d'abord en loupant sur lob après une relance catastrophique de Marwin Hitz (48e), puis en tergiversant trop après une récupération haute sur Jonas Adjetey (49e). L'international malien de 20 ans pouvait malgré tout bel et bien inscrire le quatrième à la 55e après avoir une nouvelle fois mystifié le défenseur bâlois.

L'issue de la rencontre désormais certaine, et après un poteau de Xherdan Shaqiri sur coup franc (59e), Peter Zeidler ne manquait pas l'occasion de faire tourner. À l'heure de jeu, le coach du LS décidait de faire sortir Gaoussou Diakité, Nicky Beloko et Olivier Custodio pour faire entrer Enzo Kana Biyik, Beyatt Lekoueiry et Florent Mollet, lequel effectuait ses premières minutes pour le club vaudois. Cinq minutes plus tard, Theo Bair sortait sous une ovation pour laisser sa place à Alban Ajdini, qui s'offrait un premier but en Super League cette saison dans la foulée et clôturait la marque.

Seule ombre au tableau, la réduction du score rhénane sur pénalty à la 85e par Bénie Traoré (faute de Florent Mollet). Le Servette FC, qui se rendra à la Tuilière ce mercredi, est prévenu. Tout comme les supporters du LS qui n'ont pas encore pris leur billet.