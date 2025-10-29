Il est désormais impossible de savoir qui va démarrer les rencontres pour le Lausanne-Sport, que ce soit pour les supporters ou pour les joueurs eux-mêmes. Une concurrence nouvelle, notamment à mi-terrain, qui fait le bonheur de Peter Zeidler.

Nicky Beloko et Gaoussou Diakité sont sortis à l'heure de jeu dimanche, en prévision du grand match de mercredi bien sûr.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Quel supporter n'imagine pas la composition de son équipe préférée, en «montant» au stade? Au Lausanne-Sport, ce petit jeu était assez facile ces dernières années, puisque Ludovic Magnin était fidèle à un précepte, qu'il n'hésitait pas à dévoiler publiquement: il ne changeait jamais une équipe qui gagnait et il n'enlevait jamais du onze un attaquant qui avait marqué lors du match précédent. Il y avait eu quelques (très petites) exceptions, bien sûr, mais le Vaudois jouait la carte de la continuité. Et, quand le LS perdait, alors là, bien sûr, les cartes étaient redistribuées. Mais l'étroitesse relative de son contingent limitait les possibilités.

Arrivé cet été, Peter Zeidler, lui, a commencé par mettre sur le terrain les onze joueurs aptes à jouer et ce jusqu'au mois de septembre. Entre les blessures, les suspensions et le mercato (tant dans le sens des départs que des arrivées), le onze du LS était à chaque fois extrêmement prévisible, même en jouant tous les trois jours. Le sommet avait été atteint à Sion (0-0), où quatre joueurs manquaient à mi-terrain et où la question était surtout de savoir si l'Allemand allait en trouver onze à faire débuter, en exagérant un peu.

Qui jouera dans l'axe?

Mais tout a changé depuis quelques semaines et les recrutements de Gabriel Sigua, Theo Bair et Nicky Beloko (enfin de retour de blessure), et en attendant la montée en puissance de Florent Mollet. Désormais, le «petit jeu de la compo» devient un casse-tête pour les fans. Et les joueurs eux-mêmes ne sont plus sûrs de rien. «Si je vais jouer à droite ou dans l'axe dimanche? On verra bien», riait Kevin Mouanga après la victoire à Malte jeudi soir, lui dont les performances sont plus qu'intéressantes, que ce soit en tant que latéral ou en tant que défenseur central, au point de «forcer» Peter Zeidler à reléguer Bryan Okoh sur le banc à plusieurs reprises alors que l'international suisse semblait devoir incarner le rôle symbolique de chef de la défense.

Les fans du LS rêvent d'une victoire convaincante mercredi face à Servette (20h30).

Il est d'ailleurs particulièrement frappant de constater que plus personne, dans les gradins de la Tuilière, n'évoque les noms de Noë Dussenne et de Kaly Sène, dont les départs avaient été pourtant mal vécus sur le moment, eux qui étaient tellement appréciés. Celui d'Alvyn Sanches met un petit peu plus de temps à être digéré, «gamin d'ici» oblige, mais que ce soit derrière ou devant, les départs ont été compensés. Kaly Sène et sa générosité dans les courses s'expriment désormais à Middlesbrough, de manière épisodique pour l'instant, et c'est peu de dire que Theo Bair a vite fait en sorte que le départ de l'attaquant sénégalais ne soit plus un thème de discussion.

Noë Dussenne et Kaly Sène ont été remplacés

La personnalité et le caractère de Noë Dussenne seront eux aussi toujours valorisés à Lausanne, tout comme ses qualités de footballeur, mais les trois défenseurs centraux (Karim Sow, Bryan Okoh et Kevin Mouanga) évoluent tous à un niveau qui a, là aussi, fait disparaître toute interrogation. Le football est ainsi: un joueur part, une place se crée, une opportunité se saisit... ou non.

Bien sûr, il est trop tôt pour tirer des conclusions, et Lausanne, en cette fin octobre, est sous la barre en Super League, ce qu'il ne faut pas oublier à l'heure de l'analyse et malgré tous les progrès récents et les exploits européens. Et il ne sera jamais ici question de minimiser les mérites de Noë Dussenne et de Kaly Sène dans la qualification européenne du Lausanne-Sport l'été dernier, mais le fait est que les craintes au sujet de l'effectif vaudois sont bien moins grandes aujourd'hui qu'elles ne l'étaient début septembre, à l'heure où le mercato suisse se fermait.

Olivier Custodio, le grand gagnant de l'été

Parmi les grands gagnants de l'arrivée de Peter Zeidler, un nom saute aux yeux: celui du capitaine Olivier Custodio, dont le niveau de jeu actuel est très élevé. Clairement derrière Jamie Roche, Antoine Bernede, Koba Koindredi et Alvyn Sanches dans l'esprit de Ludovic Magnin la saison dernière, le capitaine du LS est aujourd'hui l'un des premiers choix de Peter Zeidler et c'est peu dire qu'il lui rend cette confiance.

Un autre exemple de cette concurrence nouvelle est le poste de latéral gauche, lequel était la propriété absolue de Morgan Poaty la saison dernière. L'autre prétendant au poste s'appelait Manuel Polster, mais l'Autrichien se situait loin, très loin, dans la hiérarchie et Morgan Poaty disputait chaque minute qui comptait, sans exception. Après avoir failli signer au CSKA Sofia cet été, le Franco-Congolais a finalement prolongé de trois ans... et se retrouve régulièrement sur le banc au profit de Sekou Fofana, son inattendu rival.

«Ça n'a pas été facile à accepter», a-t-il reconnu dans une interview accordée à Blick la semaine dernière. «Je revenais d'une blessure à l'ischio, ce n'était pas facile et je n'étais pas à mon meilleur niveau. Sekou a fait de très bons matches, notamment en Coupe d'Europe. C'est la logique du foot, c'est comme ça. C'est nouveau pour moi, mais c'est le jeu.»

«De plus en plus de joueurs sont prêts»

Pas d'aigreur dans le propos, plutôt une preuve que le LS devient de plus en plus compétitif. «Ça pousse à devenir encore meilleur, c'est bien. Tout le monde pousse, derrière comme devant. C'est comme ça qu'on va faire des points en championnat et qu'on va gagner en Coupe d'Europe. On voit qu'il y a de plus en plus de joueurs qui sont prêts et qui ont le niveau de jouer. Beaucoup de joueurs ont pris conscience qu'il fallait y aller maintenant et c'est top, parce que le coach a beaucoup plus de choix maintenant», continue Morgan Poaty, lequel est resté sur le banc dimanche alors que Lausanne balayait Bâle (5-1), trois jours après avoir été titulaire à Malte.

Quelle sera sa place mercredi face à Servette et samedi à Zurich? Seul Peter Zeidler le sait. A Lausanne, le temps des compositions d'équipe connues à l'avance est désormais révolu.