Karlo Letica venait de sauver le Lausanne-Sport lorsque Kevin Mouaga s'est mis en tête de partir dans une chevauchée intrépide plein axe. Une inspiration et un dépassement de fonction qui ont permis au LS de l'emporter jeudi à Malte (1-0). Le héros du soir raconte.

La passe de Kevin Mouanga pour Gaoussou Diakité est parfaite: 1-0 pour le LS! Photo: keystone-sda.ch

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Morgan Poaty en a rigolé après le succès du Lausanne-Sport 1-0 sur le terrain des Hamrun Spartans jeudi. «Quand j'ai vu Kevin partir plein axe, je me suis dit: 'Mais il est fou? Il va où?», a réagi le latéral gauche du LS, sincèrement admiratif du dépassement de fonction de son coéquipier à la 34e. Le défenseur central s'est en effet engouffré dans l'espace, depuis sa position, et a pris une bonne dose de risque pour s'en aller driibbler un, puis deux joueurs des Spartiates, avant d'en éliminer deux autres par une passe laser en direction de Gaoussou Diakité.

La frappe enroulée de l'artiste malien a fait le reste, mais sans Kevin Mouanga, ce but n'aurait jamais existé. Et sans l'arrêt de Karlo Letica face à Saliou Thioune quelques secondes plus tôt non plus, du reste. Mais l'action de la soirée restera cette percée inattendue, presque atypique dans le football moderne, du grand défenseur français.

«Je sais qu’il est capable de le faire», l'a complimenté Peter Zeidler. «Il peut éliminer un ou deux joueurs, et là il en a même éliminé quatre d'un coup! Mais ce qui m’a le plus impressionné, c’est cette passe pour Diakité. j’ai beaucoup aimé cette action.» Et le principal intéressé? Il l'a évoqué au sortir du terrain, tout heureux de sa prestation, lui qui est l'un des meilleurs Lausannois depuis le début de la saison.

Kevin, Lausanne s’impose 1-0 ici à Malte au terme d’un match âpre, disputé, surtout en deuxième mi-temps. Ça n’a pas été simple de contenir cette équipe.

Oui, ça n’a pas été simple, mais on a fait le boulot. On a mis le 1-0 et, dans des matchs comme ça, sur un terrain comme celui-là, le premier but est très important. On a réussi à faire le travail, à garder la cage inviolée, et on n’a pas reproduit ce qu’on avait fait à Lucerne. Franchement, ça a été un match compliqué, mais au final, on est tous contents.

Cette équipe d’Hamrun a été surprenante, elle vous a bien bousculés en deuxième période.

Oui, ils ont poussé, et nous, on va dire qu’on n’a pas su bien utiliser le ballon. À chaud, je ne peux pas dire exactement pourquoi, mais ils ont poussé, ils étaient chez eux. Ils ont été surprenants, oui, mais on savait qu’ils avaient de bons joueurs aussi, on les avait étudiés.

Deux matchs, deux victoires: c’est le début de campagne idéal pour Lausanne.

Oui, c’est un début idéal. Maintenant, il y a le championnat qui arrive, donc on va se concentrer là-dessus. Et quand la Conference League reprendra, on se reconcentrera dessus. Pour l’instant, c’est parfait, c’est magnifique.

Parle-nous de cette percée folle à la 34e minute.

Le football, c’est de l’instinct, je ne calcule pas. J’ai éliminé le premier joueur, et avec la vitesse que j’avais prise dans ma conduite de balle, je me suis dit que je pouvais en éliminer un ou deux de plus. Après, j’ai trouvé le décalage au bon moment, et tout le mérite revient à 'Diaki' pour avoir réussi cette belle frappe et mis le 1-0.

Photo: keystone-sda.ch

Franchement, le mérite revient aussi à toi. Parce que dans un match comme ça, il fallait qu'à un moment, un joueur ose le dépassement de fonction. Et ça a été toi.

C’est vrai. Et à ce moment-là, je l’ai fait. Avant ça, on avait déjà eu quelques actions, 'Diaki' avait essayé, il y avait eu des possibilités… Mais la situation s’est débloquée quand je l’ai fait, donc je suis content pour moi aussi.

Le LS a souvent eu du mal à enchaîner, même si ce constat est forcément moins vrai depuis la nette victoire face à YB (5-0) trois jours après Breidablik. Quelle est la clef pour être performant dimanche contre Bâle?

Déjà, la récupération. C’est le plus important pour garder la fraîcheur physique et surtout mentale. Parce que ce n’est pas parce qu’on a gagné ici 1-0 que ce sera pareil contre Bâle. Ce sera un tout autre match, chez nous. Il faudra mettre de l’intensité, et faire à Bâle ce qu’Hamrun nous a fait en deuxième mi-temps. Le coach fera ses choix, je ne sais pas lesquels, mais il faudra enchaîner, être bons mentalement, parce que le championnat, c’est très important.

Tu sais déjà si tu joueras à droite ou dans l’axe?

Non, ça, c’est le coach qui décide (rires).