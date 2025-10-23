Karlo Letica a été brillant, Kevin Mouanga aussi, et le Lausanne-Sport est venu s'imposer 1-0 à Malte. Plusieurs joueurs ont cependant livré une prestation insuffisante ce jeudi. Découvrez les notes de l'envoyé spécial de Blick.

Lausanne a pu compter sur un grand gardien et un très bon défenseur central

Qui a brillé et qui a déçu pour le Lausanne-Sport ce jeudi à Malte lors de la victoire 1-0 face aux Hamrun Spartans? Découvrez les notes de notre envoyé spécial à Malte, sur une échelle de 1 à 16.

Karlo Letica 5

Son arrêt magnifique de la 34e est le tournant de la première période, puisque le LS a ouvert le score dans la foulée. Défaillant dans le jeu au pied, ce qui n’est pas son point fort, mais brillant et rassurant partout ailleurs.

Brandon Soppy 3

Une faute qui aurait pu coûter cher dans les arrêts de jeu, et une prestation compliquée en deuxième période. Dommage, il avait été plutôt bon avant la pause.

Kevin Mouanga 5

Un dépassement de fonction magnifique sur l’ouverture du score de Gaoussou Diakité. Solide dans l’ensemble, malgré quelques duels perdus.

Bryan Okoh 4

Un match solide pour le défenseur central, qui a souffert comme tout le monde en deuxième période sous la pression maltaise.

Morgan Poaty 4

Il a bien tenu son couloir, même s’il a quelques fois pris l’eau de manière surprenante. Une performance correcte, alors qu’il n’est désormais plus le premier choix indiscutable sur son côté gauche.

Jamie Roche 4

Le régulateur du jeu lausannois a été fidèle à lui-même: un travailleur de l’ombre, efficace et discipliné. On l’a cependant connu plus inspiré offensivement.

Gabriel Sigua 3

Une mi-temps discrète pour le Géorgien, qui a beaucoup couru comme toujours, mais a globalement manqué de qualité dans son jeu vers l’avant. Sorti à la pause pour Beyatt Lekoueiry.

Olivier Custodio 4

Le capitaine a été bon ce jeudi, montrant son caractère et son abattage habituel. Un vrai leader dans le comportement.

Nathan Butler-Oyedeji 3

Il s’est créé une belle possibilité de marquer à 0-0, mais le «héros d’Istanbul» a trop peu apporté. Logiquement sorti à la 57e pour Nicky Beloko.

Gaoussou Diakite 4

Il ouvre le score d’une jolie frappe enroulée. Il a été discret sinon, loin de ses coups de magie habituels. Mais il a été décisif, comme souvent, et c’est ce qu’on demande à un joueur comme lui, aussi imprévisible que déroutant. Le jour où il gagnera en constance, il sera inarrêtable.

Theo Bair 3

Une soirée sans pour le géant canadien, qui s’est créé une occasion à la 30e, mais l’a mal négociée. Les défenseurs maltais l’avaient serré de près, effectuant un marquage ciblé, et il a peiné à exister.

Beyatt Lekoueiry 3

Entré en jeu à la pause. Rien de bien convaincant. Il n’a pas réussi grand-chose. On attend plus d’un joueur de sa qualité.

Nicky Beloko 4

Entré en jeu à la 57e. Il est entré alors que le LS souffrait et il a cherché à amener de la puissance dans les duels, sa grande qualité.