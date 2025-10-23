Qui a brillé et qui a déçu pour le Lausanne-Sport ce jeudi à Malte lors de la victoire 1-0 face aux Hamrun Spartans? Découvrez les notes de notre envoyé spécial à Malte, sur une échelle de 1 à 16.
Karlo Letica 5
Son arrêt magnifique de la 34e est le tournant de la première période, puisque le LS a ouvert le score dans la foulée. Défaillant dans le jeu au pied, ce qui n’est pas son point fort, mais brillant et rassurant partout ailleurs.
Brandon Soppy 3
Une faute qui aurait pu coûter cher dans les arrêts de jeu, et une prestation compliquée en deuxième période. Dommage, il avait été plutôt bon avant la pause.
Kevin Mouanga 5
Un dépassement de fonction magnifique sur l’ouverture du score de Gaoussou Diakité. Solide dans l’ensemble, malgré quelques duels perdus.
Bryan Okoh 4
Un match solide pour le défenseur central, qui a souffert comme tout le monde en deuxième période sous la pression maltaise.
Morgan Poaty 4
Il a bien tenu son couloir, même s’il a quelques fois pris l’eau de manière surprenante. Une performance correcte, alors qu’il n’est désormais plus le premier choix indiscutable sur son côté gauche.
Jamie Roche 4
Le régulateur du jeu lausannois a été fidèle à lui-même: un travailleur de l’ombre, efficace et discipliné. On l’a cependant connu plus inspiré offensivement.
Gabriel Sigua 3
Une mi-temps discrète pour le Géorgien, qui a beaucoup couru comme toujours, mais a globalement manqué de qualité dans son jeu vers l’avant. Sorti à la pause pour Beyatt Lekoueiry.
Olivier Custodio 4
Le capitaine a été bon ce jeudi, montrant son caractère et son abattage habituel. Un vrai leader dans le comportement.
Nathan Butler-Oyedeji 3
Il s’est créé une belle possibilité de marquer à 0-0, mais le «héros d’Istanbul» a trop peu apporté. Logiquement sorti à la 57e pour Nicky Beloko.
Gaoussou Diakite 4
Il ouvre le score d’une jolie frappe enroulée. Il a été discret sinon, loin de ses coups de magie habituels. Mais il a été décisif, comme souvent, et c’est ce qu’on demande à un joueur comme lui, aussi imprévisible que déroutant. Le jour où il gagnera en constance, il sera inarrêtable.
Theo Bair 3
Une soirée sans pour le géant canadien, qui s’est créé une occasion à la 30e, mais l’a mal négociée. Les défenseurs maltais l’avaient serré de près, effectuant un marquage ciblé, et il a peiné à exister.
Beyatt Lekoueiry 3
Entré en jeu à la pause. Rien de bien convaincant. Il n’a pas réussi grand-chose. On attend plus d’un joueur de sa qualité.
Nicky Beloko 4
Entré en jeu à la 57e. Il est entré alors que le LS souffrait et il a cherché à amener de la puissance dans les duels, sa grande qualité.
Équipe
J.
DB.
PT.
1
ACF Fiorentina
2
5
6
2
AEK Larnaca
2
5
6
3
NK Celje
2
4
6
4
2
4
6
4
Samsunspor
2
4
6
6
FSV Mayence
2
2
6
7
Rayo Vallecano
2
2
4
8
RKS Rakow Czestochowa
2
2
4
9
RC Strasbourg
2
1
4
10
FC Noah
2
1
4
10
Jagiellonia Bialystok
2
1
4
12
AEK Athènes
2
4
3
13
Hsk Zrinjski Mostar
2
4
3
14
Sparta Prague
1
3
3
15
Lech Poznan
2
2
3
16
Crystal Palace FC
2
1
3
17
Shakhtar Donetsk
2
0
3
18
Legia Varsovie
2
0
3
19
FC Shkëndija
2
-1
3
20
AZ Alkmaar
2
-3
3
21
Lincoln Red Imps
2
-4
3
22
KF Drita
2
0
2
23
BK Häcken
2
0
2
24
Kuopion Palloseura
2
0
2
25
Omonia Nicosie
2
-1
1
26
Shelbourne FC
2
-1
1
27
Universitatea Craiova
2
-2
1
27
SK Sigma Olomouc
2
-2
1
29
Breidablik Kopavogur
2
-3
1
30
HNK Rijeka
1
-1
0
31
Slovan Bratislava
2
-2
0
32
Hamrun Spartans
2
-2
0
33
Shamrock Rovers
2
-5
0
34
FC Dynamo Kiev
2
-5
0
35
Rapid Vienne
2
-6
0
36
Aberdeen FC
2
-7
0