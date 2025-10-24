Peter Zeidler estime que son équipe a trop souffert à Malte en deuxième période et n'a aucune peine à le reconnaître. L'entraîneur du LS est même allé jusqu'à espérer que les gens en Suisse aient éteint leur téléviseur après les quarante-cinq premières minutes...

Peter Zeidler: «J'espère que les gens en Suisse sont allés au lit à la pause»

Peter Zeidler: «J'espère que les gens en Suisse sont allés au lit à la pause»

Photo: keystone-sda.ch

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Peter Zeidler a vite regardé les autres résultats de Conference League après le petit succès 1-0 de son Lausanne-Sport sur la pelouse des Hamrun Spartans jeudi. «Vous avez vu? Strasbourg a fait match nul contre les Polonais qui ont battu Hamrun seulement 1-0...», a relevé l'Allemand, en prenant donc en exemple le Jagiellonia Bialystok pour signaler que ces Maltais ne sont pas aussi faibles que ce que bien des gens voulaient dire avant le match. Pour autant, l'entraîneur du LS n'a pas cherché à cacher la vérité: son équipe a tremblé bien plus que ce qu'elle aurait dû, surtout en deuxième période.

«J'espère que les gens en Suisse sont allés au lit...»

Les Maltais ont en effet eu trois immenses chances d'égaliser, au bas mot, et auraient largement pu repartir avec un point de cette rencontre. Lausanne a dominé la fin de la première période et mérité d'ouvrir le score, même si Karlo Letica a effectué un arrêt monumental à la 33e, juste avant le 1-0 de Gaoussou Diakité, mais a été méconnaissable après la pause.

«J’espère que les gens en Suisse sont allés au lit à la pause et qu’ils découvriront le résultat demain matin et verront qu’on a gagné», a persiflé Peter Zeidler, mécontent de la prestation de son équipe. «On doit progresser techniquement, physiquement, tactiquement, mais aussi dans la mentalité», a-t-il relevé avec lucidité.

Pourquoi les Lausannois ont-ils autant souffert après avoir ouvert le score, ce qui semblait être le plus dur? Le verrou maltais avait sauté et la suite n'aurait dû être qu'une promenade. Au contraire, la deuxième période a été un chemin de croix. «La question est pourquoi, c'est ça? Je ne sais pas. Il y a la qualité de l'adversaire, qu'il ne faut pas sous-estimer. Mais il n'y a pas que ça. Je vais revoir le match ce soir, on va l'analyser. C'est indispensable. Ce que je peux dire, à chaud, c'est qu'on a concédé beaucoup trop de tirs. On a souffert. Même les grandes équipes souffrent, on le voit en Champions League, mais elles le font sur des séquences de deux, cinq ou dix minutes. Nous, c'était toute la deuxième période», a enchaîné le technicien lausannois.

Un grand gardien, une grande défense centrale

Les supporters du LS ont tout de même pu chanter «Lausanne-Sport, Coupe d'Europe» en félicitant leurs joueurs à la fin du match, mais tout le monde était bien conscient que la prestation globale a été insuffisante et que sans un grand Karlo Letica et une défense à son affaire (avec mention pour la charnière Kevin Mouanga-Bryan Okoh), le résultat aurait été différent.

Photo: keystone-sda.ch

«En Allemagne, on dit que la Coupe a ses propres lois. La Coupe d'Europe aussi... Quand même, on a gagné!», a tout de même commenté Peter Zeidler, qui aurait pu citer les exemples de Crystal Palace (battu chez lui par Larnaca) ou de Lech Poznan, vaincu sur le terrain des Lincoln Red Imps, équipe de Gibraltar, pour donner du corps à son propos, mais ne l'a pas fait. La Conference League ne compte plus que six équipes (Fiorentina, Larnaca, Celje, Samsunspor et Mainz) à six points après deux matches, dont le Lausanne-Sport fait partie.

Noël, c'est loin, Bâle, c'est tout près

«Ce n'est pas le moment de parler de qualification. Le dernier match est cinq jours avant Noël, c'est loin. Demain, on va se réveiller et on sera à deux jours de jouer contre Bâle. Le plus important, c'est de bien récupérer, car un nouveau grand match arrive.» Et quatre jours plus tard, ce sera au tour de Servette de débarquer à la Tuilière!