Le Lausanne-Sport a assuré l'essentiel, mais vraiment rien de plus, ce jeudi à Malte, en allant battre 1-0 les Hamrun Spartans chez eux grâce à un but de l'artiste malien Gaoussou Diakité. Six points en deux matches: le LS est là où il doit être.

Photo: keystone-sda.ch

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Les supporters des Hamrun Spartans promettaient aux Lausannois de «dîner en enfer» ce jeudi soir, mais les Vaudois sont repartis de Malte avec les trois points et toutes leurs dents, à l'issue d'un match assez timide de leur part cela dit. Oui, le LS a souffert, terriblement même en deuxième période et beaucoup plus qu'attendu, mais, au final, Olivier Custodio et ses coéquipiers se sont imposés 1-0 grâce à un but de Gaoussou Diakité en première période et continuent leur parcours parfait dans cette Conference League: après avoir battu Breidablik 3-0 en ouverture, voici une nouvelle victoire sans encaisser le moindre but. La place de co-leader, encore anecdotique après deux matches, est consolidée, ce qui fera plaisir aux fans du LS en consultant le classement durant les quinze prochains jours.

Environ 350 supporters du Lausanne-Sport ont profité des beautés de Malte cette semaine. Photo: keystone-sda.ch

Après une demi-heure soporifique d'entrée, seulement marquée par les morceaux de trompette des fans locaux, plus proches musicalement de la guggen de Moudon que d'un groupe d'ultras, Lausanne a élevé le niveau et s'est montré dangereux une première fois par Theo Bair, mais la frappe du Canadien n'a pas inquiété Henry Bonello.

Le portier international maltais s'est une nouvelle fois illustré face à Olivier Custodio et Nathan Butler-Oyedeji, mais le tournant de cette première période a eu lieu à la 34e lorsque Karlo Letica est sorti vainqueur d'un duel qui semblait perdu d'avance face à Saliou Thioune. L'arrêt du gardien croate face à l'ancien attaquant d'Yverdon Sport vaut mille revisionnages, tant sa main a été ferme.

Karlo Letica sauve la patrie, Gaoussou Diakité la libère

Dans l'enchaînement, ou presque, Kevin Mouanga a effectué une merveille de dépassement de fonction, plein axe, éliminant deux adversaires avant de servir Gaoussou Diakité sur la gauche. La classe du Malien, bien discret jusque-là, a fait le reste. Sa frappe enroulée était précise, au ras du poteau de Henry Bonello, et le LS menait 1-0 à la pause. Le verrou maltais avait sauté!

Theo Bair court derrière Vincenzo Polito: le Canadien a été loin d'être brillant ce jeudi soir à Malte. Photo: UEFA via Getty Images

Peter Zeidler décidait de faire entrer Beyatt Lekoueiry en lieu et place d'un bien discret Gabriel Sigua à la pause, mais Lausanne n'entamait pas bien la deuxième mi-temps. La première occasion a été pour Saliou Thioune, encore lui, mais la frappe de l'attaquant italien, pourtant en bonne position, a fini à côté du but de Karlo Letica. La partie n'était de loin pas finie et Lausanne devait encore faire preuve de vigilance.

Les Spartans font souffrir le LS après la pause

Les Vaudois passaient d'ailleurs une seconde fois proche de l'égalisation, une frappe du cador Ante Coric passant de très peu à côté du but de son compatriote croate Karlo Letica (60e). Peter Zeidler, mécontent de la tournure des événements, procédait déjà à son troisième changement à la 65e, puisqu'après avoir fait entrer Nicky Beloko à la 60e (pour Nathan Butler-Oyedeji), l'Allemand faisait entrer Alban Ajdini pour Theo Bair à la 65e. Le Canadien a d'ailleurs passé une soirée bien compliquée ce jeudi à Malte.

Lausanne concédait encore une grosse occasion à la 68e, la tête de N'Dri Koffi passant à côté. Là aussi, ce ballon avait le poids du 1-1 et les Vaudois commençaient vraiment à subir. Les Hamrun Spartans étaient alors clairement la meilleure équipe sur le terrain en cette deuxième période.

Bryan Okoh et Gaoussou Diakité célèbrent l'ouverture du score du Malien. Photo: keystone-sda.ch

Le LS souffrait, mais desserrait petit à petit l'étreinte, jusqu'à un... triple corner pour les Spartiates à la 85e, lequel faisait trembler les 350 supporters du LS à avoir fait le déplacement. Lausanne tenait bon jusqu'à la fin et s'imposait finalement, en ayant plié en deuxième période, mais pas rompu.

Bâle et Servette en quatre jours à la Tuilière

Prochaine étape pour les Lausannois, ce dimanche (16h30) à domicile face au FC Bâle, battu ce jeudi à Lyon (2-0) en Europa League, avant de recevoir Servette mercredi.

En Conference League, la prochaine rencontre sera la réception de l'Omonoia Nicosie, qui compte un point après ces deux premières journées. Avec cette victoire, la donne est claire: il ne manque qu'un point, voire deux, aux Lausannois pour bénéficier d'un printemps européen. Ils ont quatre matches pour y arriver désormais: Omonoia Nicosie et la Fiorentina à la Tuilière, Kuopio et Lech Poznan à l'extérieur. Le coup est plus que jouable: à ce stade, ne pas être dans le top 24 serait une immense déception.