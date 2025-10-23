Jamais, dans la riche histoire du football européen, un club n'a disputé de match de phase de poules sur le sol maltais. Ce privilège revient au Lausanne-Sport ce jeudi à 21h. Et c'est peu dire que les hommes de Peter Zeidler sont attendus!

«Ce soir, nous dînons en enfer». Le message explicite des fans du Hamrun Spartans FC avant le match contre le LS ce jeudi. Photo: DR

Après avoir assommé d'un vibrant coup de marteau, rimant avec 3-0, les Vikings débarqués d'Islande, voilà que le Lausanne-Sport part à la conquête d'une forteresse, tout au sud de l'Europe. A deux heures de ferry de la Sicile se trouve en effet l'île de Malte, et c'est là qu'ont atterri les joueurs du Lausanne-Sport ce mercredi, eux qui ont préféré l'avion au navire de guerre pour venir défier les Hamrun Spartans, temps modernes obligent.

Trop de clichés d'un coup? Pas vraiment, puisque les fans du club maltais eux-mêmes ont décidé de s'inspirer de la rhétorique de combat pour accueillir les Lausannois. Leur banderole, en anglais, est sans appel: «Ce soir, nous dînons en enfer»! Pas sûr qu'Olivier Custodio et ses coéquipiers devront faire un dernier baiser à leur compagne avant de partir au combat, et ils reviendront tous vivants de ce voyage en terre maltaise, mais le ton est donné. Les Hamrun Spartans ne se rendront pas sans combattre jeudi soir.

Le coeur, encore et toujours

Leur coach, Giacomo Modica, n'a pas dit autre chose, en conférence de presse officielle d'avant-match. «Techniquement, nous ne sommes pas au niveau de notre adversaire, mais avec le coeur, nous pouvons rivaliser. Si nous donnons tout, ce ne sera pas simple pour Lausanne», a-t-il promis, utilisant à peu près cinq fois le mot «coeur» au cours des vingt minutes qu'a duré son argumentaire. Là aussi, les mots sont choisis: le «Mister» attend de ses joueurs un véritable dépassement de fonction, inspiré là aussi de Leonidas et de ses compagnons. Perdre, peut-être, mais pas sans avoir tout donné (mais en conservant tous leurs organes vitaux à la fin du match, eux aussi).

Une première sur sol maltais

Cela suffira-t-il pour faire déjouer le Lausanne-Sport, lui qui a résisté à un véritable enfer, celui d'Istanbul, pour atteindre la phase de poules de cette Conference League? Battre Besiktas chez lui et ne pas arriver à en faire de même avec les Hamrun Spartans, voilà qui serait une belle désillusion. «C'est une compétition importante. Nous avons la lumière sur nous depuis qu'elle a débuté et nous en sommes fiers. Ce jeudi, il s'agira de la première fois dans l'histoire du football maltais qu'un club joue sur son sol la phase de poules d'une compétition européenne», a enchaîné Giacomo Modica, prêt à marquer l'histoire.

«Quand cela devient compliqué, vas-tu abandonner ou vas-tu résister?» Photo: DR

Les Hamrun Spartans ne joueront pas cette rencontre de prestige dans leur stade, mais sont «exilés» au stade national, ce qui ne leur pose pas grand problème. «Nous avons l'habitude de bouger. Nous jouons dans trois stades différents. Tant que le terrain est bon, ça ira...», sourit l'Italien, qui espère un gros soutien de ses fans jeudi. «Ils sont formidables, ils nous donnent énormément d'amour. On va essayer de les rendre fiers», promet-il. Ils devraient être entre 3000 et 4000 à occuper les tribunes du Ta'Qali stadium, cette enceinte à ciel ouvert d'une capacité totale de 17'000 places située au centre de l'île, à une quinzaine de minutes en voiture de La Vallette. L'enfer sera donc tout relatif, et la température devrait être plus sympathique (autour de 20 degrés au coup d'envoi à 21h) que bouillante.

Un stade au coeur d'un décor de rêve

Les abords du stade, d'ailleurs, valent une visite, et la délégation lausannoise, arrivée mercredi en fin de matinée à Malte, n'a malheureusement que trop peu de temps à disposition pour s'imprégner de l'atmosphère et de la beauté des lieux. A proximité immédiate du stade national, qui abrite une piscine, se trouvent un parc national et un village des artisans où se négocient mosaïques faites à la main, vases pour lesquels il est possible d'obtenir jusqu'à 50% de rabais en étant un peu malin, et tous autres objets de valeur. Tout autour, des champs, des producteurs d'huile d'olive, du bétail, des travailleurs de la terre et un soleil agréable sans être étouffant en cet automne maltais.

Malte, carrefour des civilisations

Sur les hauteurs du stade, à une trentaine de minutes à pied, se dresse la ville sainte de Mdina, ancienne capitale du pays et endroit prisé des touristes pour sa splendeur épurée. Mdina, ou Rabat, rappelle que Malte se trouve au carrefour des cultures et est un pays étonnant, où les deux langues officielles sont le maltais et l'anglais, mais où l'italien est très présent, vu que la télévision diffuse en continu des programmes venus du pays voisin. La langue maltaise est elle un savant mélange d’arabe, de sicilien et d’anglais, ce qui ne la rend pas incompréhensible, tant beaucoup de sonorités sont connues, mais impossible à parler sans être natif, de l'aveu de beaucoup d'habitants.

La ville de Mdina, sur les hauteurs du stade Ta'Qali. Photo: cristianbalate - stock.adobe.com

En montant sur les renforts de Mdina, et en se frayant un chemin entre les visiteurs, encore très nombreux en cette fin octobre, la vue sur la plaine vaut la peine d'avoir transpiré pour y arriver, et, juste en dessous, se dresse le stade national, ce qui en fait l'une des enceintes les plus atypiques d'Europe. Pas la plus belle une fois dedans, clairement, et cette piste d'athlétisme recouverte de fausse pelouse, vient gâcher le plaisir d'assister à un match de football et éloigne les spectateurs, mais l'une des plus fascinantes de par son emplacement, sans aucun doute.

Le stade national Ta'Qali, situé en plein coeur de l'île. Photo: DR

Pour qui regrette les stades sans âme plantés au milieu de zones industrielles entre deux bretelles d'autoroute à rendre dépressif l'homme le plus heureux du monde, un voyage à Malte lui redonnera goût à la vie (ou au football, ce qui est la même chose).

Deux qualifications, deux éliminations

Les Hamrun Spartans entendent donc bien résister au LS et créer l'exploit, eux qui ont réalisé une belle performance lors de leur premier match dans cette Conference League, s'inclinant seulement 1-0 sur la pelouse du Jagiellonia Białystok, à dix qui plus est après l'expulsion de Joseph Mbong. Une défaite, certes, mais plus qu'honorable sur la pelouse d'un club polonais qui est l'un des outsiders secrets de cette épreuve.

Le parcours des Spartans, champions de Malte en titre, est d'ailleurs très honorable en cette saison 2025/26. Après avoir éliminé le Zalgiris Kaunas aux tirs au but au premier tour de la Champions League, les Maltais se sont inclinés face au Dynamo Kiev (6-0 en cumulé). Reversés en Europa League, ils ont été éliminés par le Maccabi Tel-Aviv (5-2 au total), mais ont remporté leur play-off de Conference League (3-2) face aux Lettons de RFS. Au total donc, deux qualifications et deux éliminations.

Stijn Meijer, l'un des atouts offensifs des Spartiates. Photo: keystone-sda.ch

«Je suis fier de ce que nous avons fait jusqu'ici, et nous avons fait un bon match en Pologne. Alors oui, ce sera une rencontre historique ce jeudi, mais j'espère bien que nos joueurs ne seront pas trop émus, car sinon ce sera un problème», sourit Giacomo Modica, qui constate avec plaisir que ses joueurs se portent bien. «Il y a toujours des petits problèmes en début de semaine, mais dès qu'on approche du match, ils sont tous prêts. Nous avons un groupe au complet», rigole l'Italien, ancien entraîneur de Messina, lequel se verrait bien accrocher le LS ce jeudi, mais pressent que rien ne sera simple pour son équipe.

Une histoire de coeur, toujours

«J'ai envie d'être confiant, je crois en mes joueurs. Mais on verra après le match qui aura mérité la victoire et qui non. Lausanne est une très bonne équipe, avec des individualités importantes, et avec un attaquant en particulier qui prend bien la profondeur. Il faudra éviter de leur en donner... Ils sont bien organisés, mettent une grosse intensité dans le jeu. On va devoir mettre tout notre coeur.» Les Spartiates sont prêts au combat.