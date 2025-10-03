DE
Peter Zeidler, coach satisfait
«9000 spectateurs, Lausanne en Europe et 3-0, ça va...»

Peter Zeidler aurait aimé voir son Lausanne-Sport mieux jouer contre Breidablik, surtout en deuxième période, mais ne voulait pas se montrer trop exigeant non plus. Les Vaudois ont bien lancé leur phase finale de Conference League en s'imposant 3-0.
Publié: il y a 56 minutes
Peter Zeidler a aimé le résultat ce jeudi à la Tuilière, moins la manière.
Photo: AP
Tim GuilleminResponsable du pôle Sport

Lausanne s'est imposé 3-0 face à Breidablik pour son entrée en lice en Conference League et cette simple phrase a le don de rendre Peter Zeidler de bonne humeur. Comme il l'avait espéré avant le match, l'Allemand allait pouvoir prendre son café vendredi matin en consultant le classement et en y trouvant son Lausanne-Sport dans la première moitié. «Et même tout en haut, grâce à notre victoire 3-0! Bon, notre capitaine Olivier Custodio a annoncé à tout le monde après notre succès qu'une autre équipe (Zrinjski Mostar) avait gagné 5-0 et Lech Poznan 4-1, donc on n'est pas leaders. Mais pas grave!», a souri l'entraîneur du LS, très heureux du déroulement de la soirée.

«Je suis content du résultat, oui, un peu moins de la manière. On a gagné 3-0 devant notre public, c'est très bien, mais on n'a pas toujours bien joué. Mais allez, 9000 spectateurs, Lausanne en Europe et 3-0, ça va...», a-t-il enchaîné, refusant de se montrer trop exigeant dans sa communication.

Breidablik s'est créé trop d'occasions

«C'est un bon début dans cette compétition. On n'a pas encaissé de but, on a bien su gérer les temps de jeu quand même, même si j'aurais aimé qu'on soit plus dans la maîtrise parfois. Mais c'était important pour notre club de faire un bon match face à un adversaire que je ne veux surtout pas dénigrer. Ils savent combiner, et ils n'ont pas été gênés par notre terrain synthétique, ils ont l'habitude de cette surface», a ajouté Peter Zeidler, qui trouve que Breidablik a eu trop d'occasions. «On veut réduire ce nombre pour les prochains matches, c'est sûr», a-t-il assuré, avant de plaisanter.

«Je viens d'apprendre par notre chef de presse que la finale est à Leipzig... Mais je ne veux pas y penser!» Lui, l'ancien entraîneur de Salzbourg et l'un des maîtres de la philosophie «Red Bull» avec son ami Ralf Rangnick se verrait bien arriver en héros à Leipzig en mai prochain, mais la réalité, bien sûr, est que Lausanne ne figure pas dans les dix équipes de pointe de cette compétition. Mainz, Crystal Palace, le Shakhtar Donetsk, Lech Poznan, Strasbourg, le Sparta Prague, la Fiorentina et le Rayo Vallecano, en tout cas, semblant un ou plusieurs crans en-dessus.

Trois buts différents et tous magnifiques

Avant de penser plus loin, il convient d'apprécier cette victoire initiale, acquise avec ce que Peter Zeidler a appelé trois buts «magnifiques». Ce qui est fort appréciable, d'ailleurs, est que ces trois réussites ont été inscrites via des modes différents. Le 1-0 vient d'un petit jeu à gauche suivi par un centre parfait de Sekou Fofana pour la tête de Beyatt Lekoueiry. Le 2-0 est un long ballon parfait de Bryan Okoh que Theo Bair a pu lober au fond du but islandais. Et le 3-0 est une merveille de contre de Gabriel Sigua, qui a offert le but à Gaoussou Diakité. La menace offensive du LS est donc diverse. «C'est vrai et c'est très bien», apprécie Peter Zeidler, lequel a souvent trouvé le jeu du LS trop prévisible en début de championnat de Super League.

En championnat, justement, voilà YB qui se profile dimanche déjà à la Tuilière. «Ce sera une autre opposition que Breidablik, même si je le redis, ces Islandais sont à respecter. Et nous, on doit marquer des points en Super League, on n'en a que cinq», explique Peter Zeidler, lequel va enfin pouvoir faire jouer la concurrence. Nicky Beloko est en effet entré en jeu ce jeudi, tandis que Brandon Soppy et Gaoussou Diakité sont revenus de suspension. Bryan Okoh, expulsé face à Sion, sera lui en tribunes, mais, pour une fois, l'entraîneur du LS aura de vrais choix à faire à mi-terrain.

Gabriel Sigua, fort avec le ballon, moins avec les langues

«On verra un autre Lausanne, c'est sûr, on aura un autre visage qu'en début de championnat, avec les joueurs que l'on récupère et ceux qui sont arrivés en fin de mercato. Après, est-ce qu'on va gagner plus, c'est une autre question», commente l'Allemand, lequel apprécie d'avoir enfin un peu de concurrence à tous les étages.

«Si je prends ce soir, Karim Sow a gagné tous ses duels, il a été très bon. Theo Bair, en attaque, nous donne des possibilités qu'on n'avait pas. Et j'ai beaucoup aimé l'attitude de Gabriel Sigua sur le 3-0, ce but qu'il offre à Gaoussou Diakité. Evidemment, s'il y avait eu hors-jeu, on l'aurait critiqué, mais c'était beau. Il a fait un bon match, il faut qu'il continue sur sa lancée, mais j'aimerais aussi bien qu'il apprenne soit l'anglais, soit le français. C'est important pour l'intégration.» Avec Peter Zeidler, c'est sûr, on ne transige pas avec l'apprentissage des langues étrangères.

Conference League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Hsk Zrinjski Mostar
Hsk Zrinjski Mostar
1
5
3
2
AEK Larnaca
AEK Larnaca
1
4
3
3
Lech Poznan
Lech Poznan
1
3
3
3
Sparta Prague
Sparta Prague
1
3
3
5
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
1
3
3
6
NK Celje
NK Celje
1
2
3
7
Crystal Palace FC
Crystal Palace FC
1
2
3
8
ACF Fiorentina
ACF Fiorentina
1
2
3
8
Rayo Vallecano
Rayo Vallecano
1
2
3
8
RKS Rakow Czestochowa
RKS Rakow Czestochowa
1
2
3
11
Shakhtar Donetsk
Shakhtar Donetsk
1
1
3
12
RC Strasbourg
RC Strasbourg
1
1
3
13
FSV Mayence
FSV Mayence
1
1
3
13
Samsunspor
Samsunspor
1
1
3
15
FC Noah
FC Noah
1
1
3
15
Jagiellonia Bialystok
Jagiellonia Bialystok
1
1
3
17
KF Drita
KF Drita
1
0
1
18
Kuopion Palloseura
Kuopion Palloseura
1
0
1
19
BK Häcken
BK Häcken
1
0
1
19
Shelbourne FC
Shelbourne FC
1
0
1
21
Aberdeen FC
Aberdeen FC
1
-1
0
22
Slovan Bratislava
Slovan Bratislava
1
-1
0
23
Hamrun Spartans
Hamrun Spartans
1
-1
0
23
HNK Rijeka
HNK Rijeka
1
-1
0
23
Legia Varsovie
Legia Varsovie
1
-1
0
23
Omonia Nicosie
Omonia Nicosie
1
-1
0
27
AEK Athènes
AEK Athènes
1
-2
0
28
Universitatea Craiova
Universitatea Craiova
1
-2
0
28
FC Dynamo Kiev
FC Dynamo Kiev
1
-2
0
28
FC Shkëndija
FC Shkëndija
1
-2
0
28
SK Sigma Olomouc
SK Sigma Olomouc
1
-2
0
32
Shamrock Rovers
Shamrock Rovers
1
-3
0
32
Rapid Vienne
Rapid Vienne
1
-3
0
34
Breidablik Kopavogur
Breidablik Kopavogur
1
-3
0
35
AZ Alkmaar
AZ Alkmaar
1
-4
0
36
Lincoln Red Imps
Lincoln Red Imps
1
-5
0
Playoffs
Barrages qualificatifs
