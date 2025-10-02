DE
Lausanne bat Breidablik 3-0
Bryan Okoh: «Marquer tôt nous a beaucoup aidés»

Costauds, Bryan Okoh et le Lausanne-Sport ont parfaitement lancé leur phase finale de Conference league. Le défenseur central revient sur le succès 3-0 face à Breidablik et explique pourquoi il a particulièrement apprécié le troisième but.
Tim GuilleminResponsable du pôle Sport

Solide en défense et décisif offensivement en lançant Theo Bair face au but pour le 2-0 d'une longue balle parfaite, Bryan Okoh a largement contribué au succès 3-0 du Lausanne-Sport face aux Islandais de Breidablik pour son entrée en lice en Conference League. Le défenseur central est revenu après le match sur ce premier match européen réussi et sur l’état d’esprit du groupe.

Bryan, que retenez-vous de cette soirée européenne à la Tuilière, devant 9154 spectateurs?
C’était une belle soirée, c'est clair. Ce premier match de phase de ligue à Lausanne, autant de monde dans les tribunes... Ça fait d'autant plus plaisir d’avoir gagné. Ce n’était pas simple, car Breidablik s’est créé des occasions, mais on a été solides. Et finir sans encaisser de but, c’est très satisfaisant.

Les cinq premières minutes ont été un peu flottantes, avec deux situations pour Breidablik. L’ouverture du score très rapide de Beyatt Lekoueiry a semblé vous libérer…
Oui, c’est vrai. Marquer tôt nous a beaucoup aidés à entrer dans le match et à imposer notre jeu. Ensuite, on a pu vraiment commencer à dominer.

Vous ne connaissiez pas vraiment cette équipe islandaise. Était-ce plus difficile à aborder qu'un match de Super League?
Oui, il y avait une part d’inconnu. Quand on ne connaît pas la valeur de l’adversaire, on doit rester vigilants. Mais peu importe l’équipe en face, il faut toujours jouer à 100%. Et Breidablik avait aussi de bons joueurs, il fallait être concentrés.

Plusieurs joueurs font leur retour, comme Nicky Beloko. Maintenant, il commence à y avoir une concurrence!
Bien sûr et tant mieux. La concurrence est essentielle. Elle nous pousse à progresser chaque jour et à tout donner pour mériter de jouer le week-end.

Vous serez suspendu dimanche en championnat face à YB après avoir été expulsé en fin de match à Sion. Comment faire pour pousser vos coéquipiers à enfin enchaîner positivement en championnat?
C’est dommage, j’aurais aimé être sur le terrain! Mais je vais encourager mes coéquipiers, les soutenir avec la voix, et me préparer à l’entraînement pour les aider au maximum, ce qui est très important.

On a vu une belle complicité entre Gabriel Sigua et Gaoussou Diakité sur le troisième but, le Géorgien offrant littéralement le but au Malien. Est-ce symbolique de l’état d’esprit actuel?
Oui, c’était une belle image. Deux jeunes joueurs qui progressent ensemble et qui pensent collectif avant tout. C’est positif pour eux et pour l’équipe.

Playoffs
Barrages qualificatifs
