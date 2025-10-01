Le Lausanne-Sport ne veut pas se cacher et veut entamer sa campagne de Conference League avec une victoire face à Breidablik, jeudi à 18h45. Peter Zeidler l'assume, mais prévient: rien ne sera simple face aux champions d'Islande.

Le Lausanne-Sport affronte Breidablik, champion d'Islande en titre, jeudi dès 18h45 à la Tuilière, dans la foulée du «papet du LS», qui aura lieu à midi à Beaulieu. Blick fait le point sur ce qui attend le club vaudois ce jeudi pour son entrée en lice en Conference League.

Le parfum d'Europe

Peter Zeidler et Olivier Custodio sont entourés de références à l'Europe cette semaine. Photo: keystone-sda.ch

La Tuilière prend non pas des teintes d'automne, mais des couleurs d'Europe! Le logo de la Conference League est en effet partout et plusieurs aménagements ont été opérés dans les couloirs du stade, notamment pour l'accueil des joueurs, des officiels et des médias. «Il y a beaucoup de travaux ces derniers jours, il y a beaucoup de choses nouvelles. Il y a même des nouveaux chasubles, siglés Conference League. Au sein du club, je le sens vraiment depuis quelques jours, l'enthousiasme monte», se réjouit Peter Zeidler.

«C'est extraordinaire, c'est la Coupe d'Europe. Le mardi et le mercredi soir, on regarde la Champions League et le jeudi, c'est nous, Lausanne! On est dans les 36 clubs qui vont disputer la Conference League, à côté de grands noms comme Mainz et Crystal Palace. Je peux vous citer un joueur en particulier, c'est Thomas Castella. Il est tellement heureux et fier de jouer l'Europe avec son club, le Lausanne-Sport, que je le vois ému», enchaîne l'Allemand. Au passage, le gardien fribourgeois est remis de sa blessure aux abdominaux et sera dans le groupe qui affrontera Breidablik. Le titulaire sera bien évidemment Karlo Letica.

Le public lausannois répond présent

Le kop lausannois sera une nouvelle fois en feu ce jeudi. Photo: keystone-sda.ch

Les «packs Europe» sont partis très vite et même si certaines personnes en ont acheté un afin d'être sûres de pouvoir assister à la partie contre la Fiorentina en décembre, le stade devrait tout de même être bien rempli jeudi soir contre Breidablik. 8000 personnes sont déjà annoncées et la barre des 9000, voire même des 10'000 dans un scénario très optimiste, pourrait être atteinte. «Ça fait tellement plaisir! Pouvoir vivre ça, c'est génial. Déjà lors du premier match, le retour contre le Vardar, il y avait 9000 personnes, on ne l'aurait pas forcément cru. C'est super positif pour le club et pour nous les joueurs», se réjouit Olivier Custodio. Les fans islandais, eux, ne seront pas présents en nombre. Aucun journaliste n'a d'ailleurs fait le voyage.

Lausanne est favori, mais...

Peter Zeidler s'attend à un adversaire très bien organisé. Photo: keystone-sda.ch

Peter Zeidler ne s'en cache pas: «Nous sommes favoris de ce match». Voilà qui est dit et assumé. «Mais une fois que j'ai dit ça, il est tout aussi important de souligner que nous abordons cette rencontre avec beaucoup de respect pour notre adversaire et beaucoup d'humilité aussi. C'est possible de les battre, oui, mais ça va être dur», assure le technicien lausannois, lequel a beaucoup visionné Breidablik en vidéo avec son staff. «On les a vus en Europe et en championnat. Ils sont organisés défensivement et offensivement, ils ont des combinaisons sur coup de pied arrêté et c'est une équipe qui mérite d'être en Conference League, tout comme nous.»

Le staff du LS a préparé des montages vidéos, que les joueurs ont déjà pu assimiler. Olivier Custodio résume ainsi les points forts de son adversaire: «C'est une équipe qui essaie de jouer au ballon, qui veut relancer depuis derrière, qui joue en équipe. Ils cherchent à apporter du danger par les côtés et de la présence dans la surface de réparation.»

Peter Zeidler ne veut pas trop parler avant le match, mais a demandé à ses joueurs d'imaginer le classement de vendredi matin. «Oui, je leur ai proposé, comme motivation, d'imaginer ce que donnerait une victoire. Ce classement de 36 équipes, avec le LS dans la première moitié ou le premier tiers, ce serait beau, non? Mais de nouveau, je veux que tout le monde respecte cet adversaire.»

Le retour de Gaoussou Diakité

Gaoussou Diakité, l'artiste malien est de retour! Photo: Pascal Muller/freshfocus

Il est l'un des meilleurs joueurs du Lausanne-Sport depuis le début de saison, alors même qu'il vient de fêter ses 20 ans. Gaoussou Diakité revient de quatre matches de suspension ce jeudi et, selon son coach, il a plus que faim de terrain. «Il s'est très bien entraîné, il a montré beaucoup de joie de jouer et de créativité. Il a fait des heures supplémentaires et vraiment très bien travaillé. Il rit beaucoup, il est heureux, et il est encore plus heureux ces derniers jours parce qu'il sent qu'il va rejouer très vite», explique Peter Zeidler, lequel a beaucoup de travail psychologique à effectuer avec le jeune Malien.

«Je lui dis de jouer normalement, de jouer avec les autres, qu'il ne va pas gagner le match à lui tout seul. Il a tellement envie de revenir qu'on doit presque le calmer. Notre public est content de le retrouver et nous aussi. C'est un travail très agréable de l'aider à progresser dans tous les domaines, mais surtout mentalement. On veut et on va l'aider. Le foot, ce n'est pas que la technique, c'est aussi de savoir rester calme», explique encore l'entraîneur du LS.

Parmi les bonnes nouvelles, en plus du retour de Thomas Castella et de Gaoussou Diakité, voilà que Nicky Beloko est déjà dans le groupe! «Nous avons droit à 20 joueurs de champ sur le banc en Europe. Il sera dans l'effectif», se réjouit Peter Zeidler au sujet de son milieu de terrain, lequel doit retrouver du rythme avant de postuler à une place de titulaire dans l'entrejeu lausannois.



