Trente-trois Islandais et un Danois! Voici l'effectif de Breidablik, l'adversaire du Lausanne-Sport ce jeudi en Conference League (18h45). Arrivés déjà lundi en Suisse, les Islandais font de cette particularité une fierté. Rencontre.

Halldor Arnason, l'entraîneur de cette très soudée équipe de Breidablik. Photo: keystone-sda.ch

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

«Si on est un peu l'Athletic Bilbao du nord? Si vous voulez, oui!», rigole Halldór Árnason, ce mercredi à la Tuilière. Breidablik vient de terminer son entraînement sur la pelouse synthétique du stade du Lausanne-Sport et son entraîneur est tout heureux d'expliquer la philosophie qui rend son club si particulier. «Nous avons une académie qui compte 2000 jeunes, filles et garçons», détaille le coach du champion d'Islande en titre. «Notre manière de travailler, c'est d'avoir une équipe majoritairement composée de joueurs formés au club», enchaîne-t-il. Parmi les stars formées à Breidablik, Alfred Finnbogason et Gylfi Sigurdsson.

Tobias Thomsen, le seul étranger de l'effectif

Un coup d'oeil sur la liste officielle des joueurs vient confirmer, et même renforcer ses propos: sur les 33 joueurs enregistrés auprès de l'UEFA, 32 sont Islandais et un Danois! Ce dernier, Tobias Thomsen, est d'ailleurs le meilleur buteur cette saison, avec 14 buts en 30 matches. Une véritable exception dans le monde du football d'aujourd'hui, toutes divisions confondues. Et la preuve que le succès est possible en travaillant bien, puisque Breidablik a été le premier club islandais à atteindre la phase de poules de la Conference League, en 2023/34, et est déjà de retour cette année. «Atteindre deux fois cette phase en trois ans, c'est une belle réussite pour nous», apprécie Halldór Árnason.

Les Islandais se sont entraînés à la Tuilière ce mercredi. Photo: keystone-sda.ch

Voilà deux ans, dans ce qui était l'ancienne formule, les vaillants Islandais n'avaient marqué aucun point dans un groupe composé du Maccabi Tel Aviv,de La Gantoise et du Zorya Luhansk, mais cette fois, ils espèrent bien récolter les sept ou huit points nécessaires pour intégrer le top 24. «Ce sera sans doute plus simple pour nous d'aller chercher ces points à la maison plutôt qu'à l'extérieur, mais on y croit. On peut le faire. On a pris de l'expérience», assure le coach. Ce premier match à Lausanne apparaît d'ailleurs comme le plus abordable loin de leur île pour les Islandais puisque les deux déplacements suivants les verront s'envoler pour Cracovie y affronter le Shakhtar Donetsk, puis à Strasbourg. A domicile, les adversaires semblent plus abordables: Kuopio, Samsunspor et Shamrock Rovers.

Un point, ce serait déjà bien?

«Voyons déjà ce que ça donne ici. Notre état d'esprit, c'est de jouer pour gagner et c'est ainsi qu'on va débuter le match. Après, suivant le déroulement du match, on sera peut-être contents de prendre un point», explique de son côté le capitaine Höskuldur Gunnlaugsson, lequel est arrivé en première équipe en 2011, mais, grâce à son talent, a pu aller gagner sa vie en Suède durant deux saisons, à Halmstad, avant de revenir à la maison en 2019.

La force de cet étonnant club de Breidablik est donc sa cohésion, à toute épreuve, du fait de l'homogénéité de son effectif. «Nous sommes très unis, c'est sûr! Nous aimons avoir la possession du ballon, jouer avec de l'intensité et en équipe», explique le capitaine, auquel il manque deux réussites pour devenir le meilleur buteur de l'histoire du club basé à Kopavogur, au sud de Reykjavik. Il en compte en effet aujourd'hui, contre 92 pour Gudmundur Thórdarson.

Hoskuldur Gunnlaugsson, 31 ans, est arrivé en 2011 à Breidablik. Photo: keystone-sda.ch

Breidablik est donc un club unique et un collectif ultra-soudé, vu que l'immense majorité des joueurs alignés à chaque match ont été formés au club. Cela leur permet d'avoir des automatismes et de se trouver les yeux fermés, ce qui sera forcément un avantage face à ce Lausanne-Sport en phase de reconstruction.

Pas d'Europe la saison prochaine pour Breidablik?

La saison de Breidablik, si elle a été couronnée de succès en Europe, a visiblement coûté des forces au champion sur son île. A trois journées de la fin (l'Islande joue selon le calendrier annuel), les Blikar (leur surnom) sont quatrièmes, avec cinq points de retard sur la troisième place, la dernière qualificative pour l'Europe. Autant dire qu'il faudrait un miracle. Le titre national, lui, est inaccessible depuis plusieurs semaines. Et en Coupe, Breidablik est sorti en 8es. Bref, un peu comme le LS de Peter Zeidler, l'équipe d'Halldór Árnason est très performante en milieu de semaine, beaucoup moins le week-end.

L'effectif de Breidablik compte 33 Islandais et un Danois! Photo: keystone-sda.ch

Comme le Servette FC, Breidablik a d'ailleurs joué dans les trois compétitions européennes cette saison: Champions League, Europa League et Conference League. Mais à la différence des Genevois, les Islandais ont donc réussi à atteindre la phase de poules de la dernière compétition, et il faut bien admettre qu'ils ont eu droit à un adversaire bien plus favorable en play-off, voie des Champions oblige: Virtus, champion de Saint-Marin, voilà qui est moins redoutable que le Shakhtar Donetsk. Auparavant, le champion d'Islande avait éliminé les Albanais d'Egnatia (0-1, 5-0), puis chuté face à Lech Poznan (1-7, 0-1) et face au Zrinjski Mostar (1-1, 1-2).

Ils sont arrivés lundi en Suisse et s'entraînent à Vevey

Pour se donner le maximum de chances de bien figurer ce jeudi sur le synthétique, un revêtement que les Islandais apprécient et qui ne les déstabilisera pas contrairement au FK Vardar ou à Besiktas, le staff et les joueurs de Breidablik sont arrivés lundi déjà en Suisse. «Nous n'avons pas pris de charter, mais un vol commercial. Nous nous entraînons à Vevey, sur le terrain synthétique, et nous avons été très bien accueillis. Nous sommes prêts au maximum», assure le coach, impatient de voir où son équipe se situe dans ce premier match de Conference League.



