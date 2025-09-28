Le Lausanne-Sport a dû se contenter d'un point ce dimanche à Tourbillon, sauvé à plusieurs reprises par Karlo Letica. Mais les Vaudois auraient même pu l'emporter avec un peu plus de réussite... Bonne nouvelle: le contingent va s'étoffer cette semaine.

Karlo Letica a livré un grand match ce dimanche à Tourbillon. Photo: keystone-sda.ch

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Un match nul sans but, mais pas sans intensité. Dimanche après-midi à Tourbillon, le Lausanne-Sport a tenu tête au FC Sion (0-0), au terme d’un derby romand engagé et indécis. Si le LS n’a pas brillé offensivement malgré les efforts d'un Theo Bair très intéressant mais pas efficace, il a su se montrer solide derrière, pour la première fois de la saison en championnat. Un clean sheet qui fait du bien aux têtes, et qui laisse Peter Zeidler et son capitaine Olivier Custodio partagés entre satisfaction et lucidité.

Plusieurs joueurs vont revenir, ouf

«On est contents du résultat», a expliqué l’entraîneur lausannois. «Sion a eu plus d’occasions franches que nous, mais avec plus de réussite, Theo Bair aurait pu ouvrir la marque. Après vingt minutes, on a changé notre système et c’était mieux pour mettre en difficulté la défense centrale sédunoise. Mais notre 4-4-2 en losange au milieu demande beaucoup d'efforts à nos milieux de terrain. Nos jeunes ont bien couru, je suis content d'eux», a-t-il expliqué en faisant référence à Gabriel Sigua et Nathan Butler-Oyedeji, qui ont multiplié les kilomètres ce dimanche.

Pour Peter Zeidler, ce nul est surtout synonyme d’un progrès défensif, dans le sillage d'un Karlo Letica très inspiré: «C’est la première fois que l’on n’encaisse pas en championnat cette saison, mis à part en Coupe d'Europe. On attend aussi le retour des suspendus et des blessés: deux (Gaoussou Diakité et Brandon Soppy) seront de retour jeudi, et déjà dimanche contre YB, on aura peut-être trois renforts en plus (Nicky Beloko).» De bonnes nouvelles, mais Bryan Okoh, qui a écopé d'un carton rouge à la 83e ce dimanche, sera suspendu contre les Bernois. Et Jamie Roche ne sera pas là, bien sûr.

Peter Zeidler l'affirme: ce LS n'est pas destiné à jouer le haut du tableau

Peter Zeidler enchaîne: «Ce point ne nous fait pas avancer au classement, c'est vrai. Mais je pense qu'on peut dire aujourd'hui que le Lausanne-Sport n'est pas destiné à jouer les premières places. Peut-être qu’il faut le dire clairement et que c'est le moment juste. Ce n’est pas parce que le club a fini 5e la saison dernière que ça doit aller de soi cette année.»

Des paroles franches, qui sonnent comme un rappel à la réalité. Pour le coach, l’Europe – acquise la saison passée – reste une fierté, mais il faut garder les pieds sur terre. «C'est super pour le LS, pour la ville de Lausanne, d'avoir six matches européens à disputer. On va les jouer à fond, c'est sûr.»

Un nul qui confirme une dynamique

Malgré la déception de ne pas ramener trois points de Sion, ce qui était évidemment l'objectif de départ, Olivier Custodio préfère retenir le positif : «On enchaîne quatre matchs à l’extérieur. On a pris un nul à Lugano, ce qui n’est pas facile, et un nul avec un clean sheet à Sion. Bien sûr, le compétiteur que je suis voulait gagner aujourd’hui. Mais c’est un match qui aurait pu se terminer 2-2 ou 3-3, avec des occasions des deux côtés. Je pense que l’équipe qui aurait marqué en premier aurait gagné.» A ce titre, la double occasion pour Theo Bair à dix minutes de la fin laissera des regrets.

Le capitaine du LS souligne surtout l’état d’esprit retrouvé : «On est sur la continuité du match à Lugano, on a joué avec combativité et solidarité. Tout le monde s’est battu, même si on n’a pas été parfait. On s’est aidé, on a corrigé nos erreurs. C’est ça qu’il faut garder jusqu’à la fin de la saison. Et dès jeudi en Conference League.» Breidablik sera en effet invité à la Tuilière et il serait idéal de commencer cette phase de ligue avec trois points face à un adversaire dont le niveau est difficile à estimer.