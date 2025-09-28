DE
Nul 0-0 du FC Sion face à Lausanne
Didier Tholot: «Il faut s'appuyer sur ce match»

Dominateur mais maladroit devant le but, le FC Sion a concédé un nul frustrant face à Lausanne (0-0). Didier Tholot a pourtant vu son équipe livrer l’une de ses meilleures prestations de la saison à Tourbillon.
Publié: 19:57 heures
Sion a livré un bon match face au Lausanne-Sport ce dimanche.
Photo: keystone-sda.ch
Blick_Bastien_Feller.png
Bastien FellerJournaliste Blick

Si Sion n'a pas battu le Lausanne-Sport ce dimanche (0-0), mais il s'est au moins rassuré. Chose que reconnaît sans peine Didier Tholot lors de la conférence de presse d'après-match. «On joue pour gagner, mais je n'ai pas de choses à reprocher à mes joueurs. C'est peut-être notre meilleur match à la maison. C'était probablement même supérieur à la victoire 4-0 face à Lugano», lance le Bordelais, qui a aimé la réaction de son équipe après le non-match réalisé face à Servette deux semaines plus tôt (0-2).

«La dernière fois que je me suis assis ici, c'était après Servette. C'était frustrant, énervant. Ce que nous avions fait n'était pas conforme à ce qu'on doit présenter à Tourbillon», rappelle-t-il. Ce dimanche, son FC Sion s'est présenté avec de bien meilleures intentions. Une approche plus haute et plus agressive que lors de ses deux dernières sorties à domicile.

Une victoire manquée?

La raison? Une meilleure qualité technique, moins de déchet avec le ballon. «On a eu 62% de possession. Ça montre qu’on est allés chercher plus haut, qu’on a été plus justes techniquement», se réjouit le coach valaisan, sachant bien que la clé se trouve justement là. Mais aussi la différence avec la rencontre perdue face aux Genevois. «J’ai parlé d’état d'esprit juste après, car on ressent ça. Mais en analysant, on a vu que c’était la qualité technique qui nous a empêché de défendre en bloc, d'être agressif, de défendre en avançant. Car on a perdu 27 ballons en 30 minutes. Tu ne peux pas jouer au football, tu es toujours entre deux.»

Solide dans le jeu, le FC Sion a toutefois manqué une belle opportunité de prendre trois points. Les Valaisans ont en effet dominé la rencontre et se sont procuré de très belles opportunités, butant néanmoins sur un très bon Karlo Letica. Ilyas Chouaref a même touché le poteau peu après l'heure de jeu (63e). «Il a manqué un peu de justesse devant», regrette Nias Hefti, auteur d'une nouvelle belle prestation. Comme nombre de ses coéquipiers. «Dans le jeu, on a eu le sentiment d'être meilleurs.»

«Il faut s'appuyer sur ce match»

«On est tombés sur un très bon gardien», ajoute Didier Tholot, lequel sait tout de même apprécier la valeur de ce point obtenu. «Souvent, quand tu ne marques pas dans ce genre de rencontre, tu finis par perdre. Heureusement, on a aussi eu un gardien qui a sorti un arrêt exceptionnel.»

Le Lausanne-Sport aurait en effet pu rafler la mise à quelques minutes du terme, en profitant de l'une des rares erreurs de Kreshnik Hajrizi. Mais Anthony Racioppi veillait et pouvait s'interposer devant Theo Bair à deux reprises, coup sur coup (83e). «Bien sûr qu'il y a de la déception, on a eu beaucoup de situations. Il faut s'appuyer sur ce match. Si on continue comme ça, cela va nous sourire, on va prendre des points», conclut Didier Tholot. Prochain rendez-vous pour les Sédunois, un déplacement à Lucerne samedi prochain.

Super League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
FC St-Gall
FC St-Gall
7
8
15
2
Young Boys
Young Boys
7
4
14
3
FC Thoune
FC Thoune
7
3
13
4
FC Zurich
FC Zurich
7
1
13
5
FC Bâle
FC Bâle
7
3
12
6
FC Sion
FC Sion
7
3
11
7
FC Lucerne
FC Lucerne
7
1
11
8
Servette FC
Servette FC
7
0
8
9
FC Lugano
FC Lugano
7
-5
7
10
Grasshopper Club Zurich
Grasshopper Club Zurich
7
-1
6
11
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
7
-4
5
12
FC Winterthour
FC Winterthour
7
-13
2
Tour final
Tour de relégation
