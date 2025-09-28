Winti n'a pas existé samedi soir face au Servette FC, mais son entraîneur ne lâche rien! Derniers de Super League, les Lions viennent d'accueilir deux nouveaux joueurs majeurs: Francis Momoh et Pajtim Kasami. De quoi rééditer le miracle de l'an dernier?

Uli Forte et Winterthour sont derniers. Mais ils entendent bien quitter cette place avant le mois de mai, exactement comme la saison dernière. Photo: keystone-sda.ch

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

La soirée a été compliquée pour Winterthour ce samedi à la Praille. Les Lions se sont inclinés 4-0 face à Servette et ne décollent pas de leur dernière place au classement. «Le score est un peu sévère si l’on regarde bien le match et notre prestation globale. On encaisse le 1-0 à la 8e minute sur un corner, mais on s’est bien stabilisés par la suite. Même chose en deuxième période, de nouveau sur corner, de nouveau but», analyse Uli Forte, lequel ne veut cependant pas trouver d'excuses à ses joueurs, largement battus.

«Après, ce qui m’embête, c’est surtout le fait qu’on craque en quelques minutes pour le 3-0 et le 4-0. On a déjà vécu ça contre Sion, où on s’effondre deux fois coup sur coup. On n’arrive pas à gérer ces temps faibles et c’est trop facile pour l’adversaire. Ca oui, c’est vraiment négatif, on est fragiles. Maintenant, il faut rester positif, continuer à travailler, et le retour des joueurs blessés va nous faire du bien». espère l'ancien coach d'Yverdon et de Xamax.

Pajtim Kasami et Francis Momoh ont signé

Et puis, bien sûr, il y a le mercato. Winterthour s'est montré très actif la semaine dernière en faisant venir deux joueurs libres.

«On devait faire quelque chose, on en a parlé avec le club, et aujourd’hui, le maximum a été fait avec les signatures de Francis Momoh et de Pajtim Kasami. Pajtim n’est pas encore prêt physiquement, il doit faire des entraînements supplémentaires avant de jouer, mais il a bien sûr une grande expérience, et son caractère va nous faire du bien. On est parfois trop gentils sur le terrain. Francis Momoh, lui, est enfin arrivé. On cherchait un profil similaire à Christian Gomis, rapide, qui prenne la profondeur. Lui aussi a besoin de temps encore», détaille Uli Forte, lequel veut tout mettre en oeuvre pour réussir un nouveau «miracle de Winterthour». La saison dernière, Winti semblait quasiment déjà relégué et avait réussi à laisser Yverdon et GC derrière lui au terme d'un printemps de feu.

Toujours pas de victoire en Super League

«C’est pour ça que je le dis: restons positifs et travaillons. On savait que ce serait dur, il n’y a pas de surprise. Mais on peut le faire, la saison est encore longue», assure le coach des Lions, lesquels affronteront le SLO à la Pontaise en 8es de finale de la Coupe début décembre. Leur prochain match de championnat sera l'occasion, peut-être, d'obtenir la première victoire de la saison avec la réception de Lugano à la Schützenwiese, ce qui serait l'idéal avant la trêve internationale.