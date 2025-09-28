Pas de vainqueur entre le FC Sion et le Lausanne-Sport à Tourbillon (0-0). Mais un match plaisant, qui aura vu les deux équipes se procurer de grosses occasions de but.

Match nul, mais animé, entre Sédunois et Lausannois à Tourbillon. Photo: Pascal Muller/freshfocus

Bastien Feller Journaliste Blick

Après son non-match face au Servette FC (0-2), le FC Sion avait à cœur de se racheter devant son public. En face de lui se dressait le Lausanne-Sport, une équipe qui devait, elle, enfin lancer sa saison en championnat, après cinq matches sans victoires.

Sion domine, mais...

Les Lausannois entraient le mieux dans la rencontre et tentaient d'exercer d'emblée une certaine pression sur le but valaisan. Mais cet élan, qui n'amenait rien de dangereux pour Anthony Racioppi, se stoppait toutefois rapidement et les joueurs de Didier Tholot prenaient ensuite la rencontre en main.

Ces derniers se montraient dangereux par l'intermédiaire d'Ilyas Chouaref qui pouvait forcer Karlo Letica à la parade d'un extérieur du pied bien senti et après s'être débarrassé facilement de Sékou Fofana côté droit (9e). Une opportunité qui restait longtemps sans suite pour les Valaisans. Ou plus exactement jusqu'à un nouveau déboulé sur ce côté. L'international maltais combinait bien avec Numa Lavanchy et ce dernier trouvait Josias Lukembila, seul au centre. Le numéro 39 envoyait cependant sa tête plongeante largement au-dessus (35e).

Les supporters valaisans, comme ceux du Lausanne-Sport en face, ont assuré le spectacle en début de rencontre.

La partie s'emballe en début de deuxième période

Les Lausannois peinaient eux à se créer des opportunités. Il leur fallait même compter sur un exploit en solitaire de Beyatt Lekoueiry, et une frappe passée de peu à côté, pour faire trembler un minimum les 10'100 spectateurs de Tourbillon (24e). Pas de but à la pause donc, mais des duels. Beaucoup de duels. Mais aussi des imprécisions techniques, qui empêchaient les actions d'aller à leur terme.

La donne changeait heureusement rapidement en deuxième période et la partie s'emballait. Tout d'abord grâce à Theo Bair, qui trouvait l'équerre du but d'Anthony Racioppi (55e). Puis grâce à Ilyas Chouaref, dans un bien meilleur jour que face à Servette, il y a deux semaines. Le numéro sept servait dans un premier temps Rilind Nivokazi qui voyait sa frappe stoppée par Karlo Letica (60e). L'international maltais frappait ensuite le poteau de la tête à la suite d'un coup franc tiré par Benjamin Kololli (63e).

Match nul plaisant à suivre

La partie continuait à se débrider. Rilind Nivokazi était contré au dernier moment par Morgan Poaty (71e). Donat Rrudhani, entré quelques minutes plus tôt, ne mettait ensuite pas assez de force dans sa frappe et permettait à Karlo Letica de réaliser un arrêt facile. Souleymane NDiaye, et sa frappe légèrement déviée, obligeait, lui, un Anthony Racioppi très tranquille ce dimanche à la parade (79e).

Le Genevois sauvait ensuite à deux reprises devant Theo Bair, lequel profitait d'une erreur de relance de Kreshnik Hajrizi (83e). Puis, le FC Sion recevait la possibilité de mettre une grosse pression sur le but lausannois avec l'expulsion, pour un deuxième carton jaune, de Bryan Okoh (85e). Sur la faute qui suivait, Karlo Letica empêchait l'ouverture du score de Donat Rrudhani en stoppant le coup franc du Valaisan. Puis en sortant bien devant Théo Bouchlarhem (89e).

Tourbillon n'aura pas vu de but ce dimanche, mais il aura pris du plaisir.