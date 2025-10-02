Le Lausanne-Sport n'en finit pas de briller en Europe! Les Vaudois l'ont facilement emporté 3-0 face aux Islandais de Breidablik ce jeudi devant 9154 spectateurs, dans la foulée d'un repas de gala très réussi.

Gaoussou Diakite et Beyatt Lekoueiry: un duo qui gagne! Photo: keystone-sda.ch

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Peter Zeidler avait une ambition avant ce match: pouvoir consulter le classement de la Conference League vendredi matin et y trouver son équipe dans la première moitié, voire le premier tiers. Joie intense, l'Allemand pourra même s'arrêter aux toutes premières lignes: son Lausanne-Sport l'a en effet emporté 3-0 face à Breidablik! Pas de quoi être leader, d'autres ont fait mieux, mais ce détail ne gâchera pas le plaisir du technicien à l'heure de prendre son café face au lac à l'heure du lever du soleil.

1900 personnes au papet, 9154 au stade!

Les 1900 convives du Papet du LS, plus tôt dans la journée, ont donc eu droit à une digestion fort sympathique un peu plus haut dans la ville et la journée du club peut donc être globalement qualifiée de très réussie: un gala très apprécié à Beaulieu suivi d'une fête de tir à la Tuilière devant 9154 spectatrices et spectateurs pour l'entrée en lice en Conference League, voilà qui avait de l'allure!

La première prouesse du Lausanne-Sport a d'ailleurs eu lieu avant le match avec le tour de force du nouveau speaker, lequel a délivré un message de bienvenue avec l'accent vaudois en français et en anglais, mais aussi et surtout en islandais, avec une certaine aisance qui l'aidera certainement pour ses prochaines vacances au pays des geysers. La soirée était bien lancée en coulisses et les joueurs ont eux aussi assuré le show sur le terrain, ce qui est bien sûr le principal.

Un Kop Sud au niveau de l'Europe

Mais avant de parler des footballeurs et de leurs exploits, il faut absolument parler de la performance du Kop Sud, lequel a été un véritable acteur de ce match européen, réussissant à faire chanter les tribunes latérales avant la 20e minute, durant de longues secondes où a retenti à une petite dizaine de reprises un vibrant «Lausanne-Sport». Pour qui a connu les glaciales soirées de la Pontaise, où la conversation avec son voisin de stade pouvait, merci l'écho, être entendue dans la tribune d'en face, voir et écouter ce stade chanter et se réjouir d'un succès à venir de son équipe avait quelque chose d'émouvant et faisait encore plus ressentir la magie de l'Europe. Après avoir confectionné un tifo inaugural de fort bon aloi, les ultras du LS ont eux aussi été à la hauteur de l'événement.

Le tifo des supporters lausannois ce jeudi. Photo: keystone-sda.ch

Le match? Le LS a eu un peu peur, il faut bien utiliser ce mot, durant les cinq premières minutes. Cette équipe de Breidablik, si dure à évaluer sur vidéo, était-elle de nature à embêter les Vaudois en ce jeudi soir? En tout début de match, il a bien fallu craindre que ce soit le cas et deux situations «semi-chaudes» devant le but de Karlo Letica ont semé le doute. Et puis, une action de classe initiée par le revenant Gaoussou Diakité, qui avait du feu dans les pattes, et conclue par un centre magnifique de Sekou Fofana pour la tête de Beyatt Lekoueiry est venue permettre au LS de mener au score (7e, 1-0). Le petit Mauritanien rigole souvent lui-même de son manque d'efficacité, mais ce jeudi, c'est bien lui qui a fait sauter le geyser en premier!

Beyatt Lekoueiry vient d'ouvrir la marque d'un coup de tête et va remercier le passeur Sekou Fofana. Photo: keystone-sda.ch

Lausanne s'est même permis d'inscrire le 2-0 dans la foulée grâce à une longue ouverture de Bryan Okoh parfaitement exploitée par Theo Bair. L'appel du Canadien était parfait, tout comme la passe du défenseur central vaudois, et la finition l'était tout autant. Après onze minutes, Lausanne avait déjà plié la rencontre.

Gabriel Sigua, magnifiquement altruiste

Après un moment de calme et de gestion bien légitime de la part du LS, le 3-0 tombait à la 33e grâce à une très belle inspiration de Gabriel Sigua. Le Géorgien chipait le ballon de la tête au dernier défenseur islandais à mi-terrain, puis s'en allait défier Anton Einarsson, qu'il fixait avant de décaler Gaoussou Diakité, seul face au but vide. Le Malien appréciait l'offrande de son coéquipier, lequel aurait facilement pu marquer lui-même. Un beau cadeau, à la limite du hors-jeu, que la VAR décidait d'accorder après un long moment d'hésitation. Trois buts d'avance à la pause, comme dans un rêve!

Une fin de match bien plus tranquille

Le Lausanne-Sport n'entrait cependant pas bien dans sa deuxième période, les dix premières minutes étant même assez pénibles à regarder. Breidablik se créait même deux nouvelles occasions coup sur coup et Karlo Letica devait ainsi se réchauffer un peu. Peter Zeidler décidait alors de réagir en faisant entrer Nicky Beloko (pour ses premières minutes en bleu et blanc) et Morgan Poaty pour Olivier Custodio et le passeur décisif du 1-0 Sekou Fofana. La fin de match était elle beaucoup moins intense que les soixante premières minutes et le LS a navigué tranquillement vers la victoire jusqu'au coup de sifflet final.

Lausanne a droit maintenant à quelques heures pour savourer ce succès, avant de devoir se reconcentrer pour accueillir YB, dimanche à 14h. L'enjeu est d'importance, tant le LS a besoin de points en championnat et peine pour l'instant à enchaîner en Super League après avoir brillé sur la scène européenne le jeudi. A Olivier Custodio et à ses partenaires de prouver qu'ils peuvent le faire.