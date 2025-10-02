DE
Karim Sow homme du match
Les notes du succès du Lausanne-Sport face à Breidablik

Lausanne s'est imposé 3-0 face à Breidablik et tous les joueurs ont mérité la moyenne. Mais plusieurs ont particulièrement brillé, surtout en défense. Karim Sow a, selon Blick, été le véritable homme du match ce jeudi.
Publié: il y a 34 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 33 minutes
Écouter
Gaoussou Diakité, Theo Bair, Bryan Okoh et Beyatt Lekoueiry célèbrent le 2-0, inscrit par l'attaquant canadien sur une ouverture du défenseur central vaudois.
Photo: keystone-sda.ch
Blick_Tim_Guillemin.png
Tim Guillemin

Lausanne l'a emporté face à Breidablik (3-0) grâce à trois buts en première période, signés Beyatt Lekoueiry (7e), Theo Bair (11e) et Gaoussou Diakité (33e) devant 9154 spectatrices et spectateurs. Voici les notes de Blick pour les joueurs ayant disputé au moins 30 minutes.

Karlo Letica 4

Il a eu un peu de travail en début de deuxième période et il l’a bien fait. Un match correct pour le gardien croate, bien moins sollicité qu'à Sion dimanche dernier (0-0) où il avait mérité la note de 6.

Kevin Mouanga 5

Il a été très actif sur son côté droit, lui qui est un défenseur central à la base. Il a bien tenu son couloir et a même cherché à percuter offensivement, ce qui n’est pas sa qualité première.

Karim Sow 5

Le meilleur homme sur le terrain, tout simplement. Très costaud dans les duels, très bon dans les airs. Il a même amené le surnombre en attaque.

Bryan Okoh 5

Un match de patron en défense. Et une ouverture magnifique pour Theo Bair sur le 2-0. S'il continue ainsi, il ne sera pas loin d'un retour en équipe de Suisse.

Sekou Fofana 5

L’habituel remplaçant au poste de latéral gauche a réussi une grosse première période et offert le 1-0 à Beyatt Lekoueiry d’un centre parfait. Sorti à la 60e pour laisser la place au titulaire Morgan Poaty. Une vraie concurrence semble en train de s'installer.

Olivier Custodio 4

Le capitaine a livré un match correct, sans être flamboyant. Il a beaucoup travaillé. Mentalité au top, comme toujours. Sorti à la 60e pour (enfin) pouvoir souffler un peu, lui qui est le joueur de champ le plus utilisé par Peter Zeidler depuis le début de la saison.

Brandon Soppy 4

Le plus discret des joueurs de champ lausannois ce jeudi. Il a fait son boulot, sans plus.

Gabriel Sigua 5

Son altruisme sur le 3-0 restera comme la belle image de la soirée. Il aurait pu marquer lui-même, mais a offert le but à Gaoussou Diakité. En plus de cette action de classe, il a été très bon.

Beyatt Lekoueiry 4

Un joli but, mais peu d’influence dans le jeu. Un peu trop discret.

Gaoussou Diakité 4

De l’activité, du feu dans les jambes, mais trop de mauvais choix. Son retour a fait du bien au Lausanne-Sport, mais il peut faire encore bien mieux.

Theo Bair 4

Le grand avant-centre canadien a pesé sur la défense islandaise, il a marqué le 2-0, mais lui aussi a une marge de progression vers le haut.

Nicky Beloko 4

Entré à la 60e. Le Camerounais a enfin joué pour le Lausanne-Sport. Une entrée neutre, mais qui lui fait du bien pour la suite.

Morgan Poaty 4

Entré à la 60e. Une entrée correcte pour la dernière demi-heure pour le latéral gauche, désormais en concurrence avec Sekou Fofana, lui qui était un titulaire indiscutable la saison dernière.

Conference League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Hsk Zrinjski Mostar
Hsk Zrinjski Mostar
1
5
3
2
Lech Poznan
Lech Poznan
1
3
3
3
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
1
3
3
3
Sparta Prague
Sparta Prague
3:0
1
3
3
5
Crystal Palace FC
Crystal Palace FC
1
2
3
6
AEK Larnaca
AEK Larnaca
2:0
1
2
3
6
Rayo Vallecano
Rayo Vallecano
1
2
3
8
Shakhtar Donetsk
Shakhtar Donetsk
3:2
1
1
3
9
RC Strasbourg
RC Strasbourg
2:1
1
1
3
10
NK Celje
NK Celje
2:1
1
1
3
11
FSV Mayence
FSV Mayence
1
1
3
11
Samsunspor
Samsunspor
1:0
1
1
3
13
ACF Fiorentina
ACF Fiorentina
1:0
1
1
3
13
FC Noah
FC Noah
1
1
3
13
Jagiellonia Bialystok
Jagiellonia Bialystok
1
1
3
13
RKS Rakow Czestochowa
RKS Rakow Czestochowa
1:0
1
1
3
17
KF Drita
KF Drita
1
0
1
18
Kuopion Palloseura
Kuopion Palloseura
1
0
1
19
BK Häcken
BK Häcken
0:0
1
0
1
19
Shelbourne FC
Shelbourne FC
0:0
1
0
1
21
Aberdeen FC
Aberdeen FC
2:3
1
-1
0
22
AEK Athènes
AEK Athènes
1:2
1
-1
0
23
Slovan Bratislava
Slovan Bratislava
1:2
1
-1
0
24
Universitatea Craiova
Universitatea Craiova
0:1
1
-1
0
24
Hamrun Spartans
Hamrun Spartans
1
-1
0
24
HNK Rijeka
HNK Rijeka
1
-1
0
24
Legia Varsovie
Legia Varsovie
0:1
1
-1
0
24
Omonia Nicosie
Omonia Nicosie
1
-1
0
24
SK Sigma Olomouc
SK Sigma Olomouc
0:1
1
-1
0
30
AZ Alkmaar
AZ Alkmaar
0:2
1
-2
0
30
FC Dynamo Kiev
FC Dynamo Kiev
1
-2
0
30
FC Shkëndija
FC Shkëndija
1
-2
0
33
Rapid Vienne
Rapid Vienne
1
-3
0
34
Breidablik Kopavogur
Breidablik Kopavogur
1
-3
0
34
Shamrock Rovers
Shamrock Rovers
0:3
1
-3
0
36
Lincoln Red Imps
Lincoln Red Imps
1
-5
0
Playoffs
Barrages qualificatifs
