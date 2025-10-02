Les notes du succès du Lausanne-Sport face à Breidablik

Lausanne s'est imposé 3-0 face à Breidablik et tous les joueurs ont mérité la moyenne. Mais plusieurs ont particulièrement brillé, surtout en défense. Karim Sow a, selon Blick, été le véritable homme du match ce jeudi.

Gaoussou Diakité, Theo Bair, Bryan Okoh et Beyatt Lekoueiry célèbrent le 2-0, inscrit par l'attaquant canadien sur une ouverture du défenseur central vaudois. Photo: keystone-sda.ch

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Lausanne l'a emporté face à Breidablik (3-0) grâce à trois buts en première période, signés Beyatt Lekoueiry (7e), Theo Bair (11e) et Gaoussou Diakité (33e) devant 9154 spectatrices et spectateurs. Voici les notes de Blick pour les joueurs ayant disputé au moins 30 minutes.

Karlo Letica 4

Il a eu un peu de travail en début de deuxième période et il l’a bien fait. Un match correct pour le gardien croate, bien moins sollicité qu'à Sion dimanche dernier (0-0) où il avait mérité la note de 6.

Kevin Mouanga 5

Il a été très actif sur son côté droit, lui qui est un défenseur central à la base. Il a bien tenu son couloir et a même cherché à percuter offensivement, ce qui n’est pas sa qualité première.

Karim Sow 5

Le meilleur homme sur le terrain, tout simplement. Très costaud dans les duels, très bon dans les airs. Il a même amené le surnombre en attaque.

Bryan Okoh 5

Un match de patron en défense. Et une ouverture magnifique pour Theo Bair sur le 2-0. S'il continue ainsi, il ne sera pas loin d'un retour en équipe de Suisse.

Sekou Fofana 5

L’habituel remplaçant au poste de latéral gauche a réussi une grosse première période et offert le 1-0 à Beyatt Lekoueiry d’un centre parfait. Sorti à la 60e pour laisser la place au titulaire Morgan Poaty. Une vraie concurrence semble en train de s'installer.

Olivier Custodio 4

Le capitaine a livré un match correct, sans être flamboyant. Il a beaucoup travaillé. Mentalité au top, comme toujours. Sorti à la 60e pour (enfin) pouvoir souffler un peu, lui qui est le joueur de champ le plus utilisé par Peter Zeidler depuis le début de la saison.

Brandon Soppy 4

Le plus discret des joueurs de champ lausannois ce jeudi. Il a fait son boulot, sans plus.

Gabriel Sigua 5

Son altruisme sur le 3-0 restera comme la belle image de la soirée. Il aurait pu marquer lui-même, mais a offert le but à Gaoussou Diakité. En plus de cette action de classe, il a été très bon.

Beyatt Lekoueiry 4

Un joli but, mais peu d’influence dans le jeu. Un peu trop discret.

Gaoussou Diakité 4

De l’activité, du feu dans les jambes, mais trop de mauvais choix. Son retour a fait du bien au Lausanne-Sport, mais il peut faire encore bien mieux.

Theo Bair 4

Le grand avant-centre canadien a pesé sur la défense islandaise, il a marqué le 2-0, mais lui aussi a une marge de progression vers le haut.

Nicky Beloko 4

Entré à la 60e. Le Camerounais a enfin joué pour le Lausanne-Sport. Une entrée neutre, mais qui lui fait du bien pour la suite.

Morgan Poaty 4

Entré à la 60e. Une entrée correcte pour la dernière demi-heure pour le latéral gauche, désormais en concurrence avec Sekou Fofana, lui qui était un titulaire indiscutable la saison dernière.