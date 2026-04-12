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L'Italien de retour au sommet
Jannik Sinner mate Carlos Alcaraz en finale à Monte-Carlo et redevient no 1

Jannik Sinner a remporté le Masters 1000 de Monte-Carlo en battant Carlos Alcaraz 7-6, 6-3. L'Italien récupère ainsia la place de numéro 1 mondial.
Publié: il y a 50 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 43 minutes
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Jannik Sinner est de retour au sommet du classement ATP!
Photo: keystone-sda.ch
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AFP Agence France-Presse

Jannik Sinner a fait coup double dimanche à Monte-Carlo. L'Italien a triomphé pour la première fois sur la terre battue de la Principauté, en battant Carlos Alcaraz 7-6 (7/5) 6-3 en finale, et récupère la 1re place du classement ATP.

Après Paris l'automne dernier, Indian Wells puis Miami cette saison, Jannik Sinner s'offre ainsi un quatrième titre consécutif dans un Masters 1000. Il est le deuxième joueur de l'histoire à gagner les trois premiers Masters 1000 de l'année, après Novak Djokovic en 2015.

L'Italien a mis 2h15 pour vaincre la résistance du tenant du titre et désormais ex-no 1 mondial Carlos Alcaraz, qu'il affrontait pour la première fois de l'année. Il a pourtant concédé le premier break dans chacun des deux sets, mais a su attendre son heure. Il a ainsi gagné les cinq derniers jeux de la seconde manche.

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