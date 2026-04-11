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Inconsolable, la Saint-Galloise!
Belinda Bencic craque et la Suisse s'incline face à la Tchéquie

Inconsolable, Belinda Bencic! La Saint-Galloise s'est inclinée après avoir manqué trois balles de match et la Suisse s'est retrouvée battue par la Tchéquie en Billie Jean King Cup. La relégation menace désormais.
Publié: 11.04.2026 à il y a 49 minutes
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Dernière mise à jour: 11.04.2026 à il y a 48 minutes
Quelle déception pour Belinda Bencic!
Photo: keystone-sda.ch

La Suisse s'est inclinée 3-2 face à la République tchèque en qualifications de la Billie Jean King Cup à Bienne. La déception est immense pour l'équipe du capitaine Heinz Günthardt, qui est passée à un point d'une place en phase finale de la compétition.

Viktorija Golubic (WTA 79) s'est inclinée 7-6 (7/4) 6-4 devant Marie Bouzkova (WTA 24) dans le cinquième match décisif. Mais les regrets sont surtout vifs pour Belinda Bencic (WTA 11), qui avait manqué trois balles de match - et de qualification - face à la 14e mondiale Linda Noskova dans le troisième et avant-dernier simple.

Belinda Bencic inconsolable

La Saint-Galloise a été battue 6-3 3-6 7-6 (11/9) après 2h20 de lutte, passant à un point de la victoire à 6/5, 7/6 et 8/7 dans le tie-break. Elle était inconsolable à l'issue de cette partie, elle qui avait gagné ses deux premiers matches à Bienne, vendredi face à Marie Bouzkova - après plus de trois heures de lutte - et samedi en début d'après-midi en double au côté de Viktorija Golubic.

Battue pour sa part en deux sets par Linda Noskova la veille, Viktorija Golubic a également eu sa chance face à Marie Bouzkova dans le match décisif. La Zurichoise a ainsi mené 4/2 dans le tie-break de la première manche. Mais elle a perdu les cinq derniers points de ce jeu décisif, et a concédé pas moins de quatre breaks dans le deuxième set.

Titrée en 2022 à Glasgow dans cette compétition, la Suisse devra donc disputer un barrage tout au bout de cette saison, à la fin novembre. Une victoire permettrait à la sélection de Heinz Günthardt de disputer à nouveau les qualifications en 2027, alors qu'une défaite l'enverrait en groupe régional.

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