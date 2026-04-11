Inconsolable, Belinda Bencic! La Saint-Galloise s'est inclinée après avoir manqué trois balles de match et la Suisse s'est retrouvée battue par la Tchéquie en Billie Jean King Cup. La relégation menace désormais.

Belinda Bencic craque et la Suisse s'incline face à la Tchéquie

Belinda Bencic craque et la Suisse s'incline face à la Tchéquie

La Suisse s'est inclinée 3-2 face à la République tchèque en qualifications de la Billie Jean King Cup à Bienne. La déception est immense pour l'équipe du capitaine Heinz Günthardt, qui est passée à un point d'une place en phase finale de la compétition.

Viktorija Golubic (WTA 79) s'est inclinée 7-6 (7/4) 6-4 devant Marie Bouzkova (WTA 24) dans le cinquième match décisif. Mais les regrets sont surtout vifs pour Belinda Bencic (WTA 11), qui avait manqué trois balles de match - et de qualification - face à la 14e mondiale Linda Noskova dans le troisième et avant-dernier simple.

Belinda Bencic inconsolable

La Saint-Galloise a été battue 6-3 3-6 7-6 (11/9) après 2h20 de lutte, passant à un point de la victoire à 6/5, 7/6 et 8/7 dans le tie-break. Elle était inconsolable à l'issue de cette partie, elle qui avait gagné ses deux premiers matches à Bienne, vendredi face à Marie Bouzkova - après plus de trois heures de lutte - et samedi en début d'après-midi en double au côté de Viktorija Golubic.

Battue pour sa part en deux sets par Linda Noskova la veille, Viktorija Golubic a également eu sa chance face à Marie Bouzkova dans le match décisif. La Zurichoise a ainsi mené 4/2 dans le tie-break de la première manche. Mais elle a perdu les cinq derniers points de ce jeu décisif, et a concédé pas moins de quatre breaks dans le deuxième set.

Titrée en 2022 à Glasgow dans cette compétition, la Suisse devra donc disputer un barrage tout au bout de cette saison, à la fin novembre. Une victoire permettrait à la sélection de Heinz Günthardt de disputer à nouveau les qualifications en 2027, alors qu'une défaite l'enverrait en groupe régional.