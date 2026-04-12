Marc-Andrea Hüsler (ATP 283) revient en force à Munich. Le gaucher zurichois a dominé l'Allemand Marko Topo 6-0 6-1 pour intégrer le tableau principal de l'ATP 500.

Marc-Andrea Hüsler passe l'écueil des qualifications à Munich

Marc-Andrea Hüsler passe l'écueil des qualifications à Munich

Une première depuis plus d'un an

ATS Agence télégraphique suisse

Marc-Andrea Hüsler (ATP 283) s'est hissé dans le tableau principal de l'ATP 500 de Munich. Le gaucher zurichois a décroché sa place en écrasant l'Allemand Marko Topo (ATP 257) 6-0 6-1 en 55' dimanche au 2e et dernier tour des qualifications.

Ex-no 47 mondial (en février 2023), Marc-Andrea Hüsler n'avait plus figuré dans le tableau final d'un tournoi ATP depuis le mois de janvier 2025 à Hong Kong, où il était aussi sorti des qualifications. Sa dernière victoire sur le circuit principal remonte au mois d'avril 2024 à... Munich, où il avait passé deux tours pour s'arrêter en quart de finale.

En Bavière, Marc-Andrea Hüsler affrontera Botic van der Zandschulp (ATP 52) au 1er tour du tableau principal. Il a perdu l'unique duel livré face au Néerlandais, en 2020 en finale du Challenger d'Ismaning.