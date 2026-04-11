Le N.1 mondial Carlos Alcaraz s’est qualifié pour la finale du Masters 1000 de Monte-Carlo après sa victoire contre Valentin Vacherot. L’Espagnol affrontera Jannik Sinner pour le titre.

AFP Agence France-Presse

Le N.1 mondial Carlos Alcaraz, tenant du titre en Principauté, affrontera son dauphin au classement ATP Jannik Sinner en finale du Masters 1000 de Monte-Carlo, après avoir éliminé samedi le Monégasque Valentin Vacherot (23e) 6-4, 6-4 en 1h24. L'Espagnol de 22 ans enchaîne un 17e succès consécutif sur terre battue, après ses titres à Rome (Masters 1000) et Roland-Garros (Grand Chelem).

Avant ce match, Valentin Vacherot avait passé 5 heures de plus sur la terre battue monégasque, un tour de plus (Alcaraz est exempté de 1er tour) et de longs matches en trois sets presque à chaque tour.

Belle aventure pour le Monégasque

Le Murcien a breaké rapidement le Monégasque de 27 ans qui, surpris par une trajectoire de balle d'Alcaraz, a renvoyé une volée trop molle offrant le premier break à son adversaire, qui a géré son avance jusqu'au bout du set, validé par un ace.

Vacherot a pu recoller à 2-2 dans le deuxième set après un jeu de service raté de l'Espagnol. Mené 40-15 à 4 jeux partout, Alcaraz était mal embarqué mais a trouvé les ressources mentales pour chiper la mise en jeu du Monégasque grâce à une amortie très bien touchée.

Il stoppe en demi-finale la belle aventure de Vacherot, qui se hissera à la 17e place du classement ATP lundi, une première pour celui qui était 256e mondial il y a un an à la même époque avant d'éclore au plus haut niveau.



