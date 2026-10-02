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Il est venu, il a vaincu Bu
Novak Djokovic s'en sort bien à Pékin

Novak Djokovic s'est qualifié pour les quarts à Pékin après un match difficile contre Yunchaokete Bu. Le plus grand tennisman de l'histoire devant Rafael Nadal a renversé la situation pour s'imposer 4-6 7-6 6-2, malgré une alerte physique.
Publié: il y a 9 minutes
Le plus grand tennisman de l'histoire s'en est sorti au mental!
Photo: AP Photo/Ng Han Guan
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ATS Agence télégraphique suisse

Novak Djokovic (ATP 11) a une nouvelle fois vécu un match compliqué à Pékin. Le Serbe a eu besoin de trois manches pour venir à bout du 104e joueur mondial Yunchaokete Bu (ATP 104) et se qualifier pour les quarts.

Déjà physiquement à la peine lors de son retour à la compétition au premier tour mercredi, un mois après son élimination précoce à l'US Open, Novak Djokovic a une nouvelle fois souffert. L'ex-no 1 mondial a perdu la première manche, avant de finalement s'imposer 4-6 7-6 (7/2) 6-2. Après le premier set, il a d'ailleurs fait appel au soigneur.

Le tournant du match fut le tie-break de la deuxième manche, largement dominé à l'expérience par le «Djoker». Yunchaokete Bu, qui avait notamment éliminé Rafael Jodar (ATP 13) au premier tour de l'US Open, a ensuite concédé son service deux fois pour se retrouver mené 3-0 dans le dernier set.

En quart de finale, Novak Djokovic devrait retrouver l'Allemand Alexander Zverev (ATP 2), qui partira largement favori contre le Chinois Juncheng Shang (ATP 250).

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