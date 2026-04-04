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Contre Luciano Darderi
L'Argentin Marco Trungelliti atteint sa première finale à 36 ans

A 36 ans, l'Argentin Marco Trungelliti atteint sa première finale ATP en battant l'Italien Luciano Darderi à Marrakech. Issu des qualifications, il affrontera Rafael Jodar ou Camilo Carabelli dimanche.
Publié: 04.04.2026 à 17:17 heures
|
Dernière mise à jour: 04.04.2026 à 18:28 heures
Marco Trungelliti atteint sa première finale ATP en battant l'Italien Luciano Darderi.
Photo: Getty Images
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AFP Agence France-Presse

L'Argentin Marco Trungelliti s'est qualifié pour la première fois, à 36 ans, pour la finale d'un tournoi ATP en dominant samedi l'Italien Luciano Darderi (6-4, 7-6 (7/2)) en demi-finale à Marrakech. La patience a fini par payer pour Trungelliti, issu des qualifications et 117e mondial au début du tournoi, qui a réalisé une performance en écartant son adversaire italien, membre du Top 20 (19e).

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Avant ce match, l'Argentin était déjà assuré d'intégrer le Top 100 mondial lundi. Il deviendra le joueur le plus âgé à y faire son entrée depuis le Danois Torben Ulrich en 1973 (45 ans). En finale du tournoi ATP 250 de Marrakech dimanche, Trungelliti fera face à l'Espagnol Rafael Jodar ou l'Argentin Camilo Carabelli, opposés dans l'autre demi-finale samedi.



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