A 36 ans, l'Argentin Marco Trungelliti atteint sa première finale ATP en battant l'Italien Luciano Darderi à Marrakech. Issu des qualifications, il affrontera Rafael Jodar ou Camilo Carabelli dimanche.

L'Argentin Marco Trungelliti atteint sa première finale à 36 ans

L'Argentin Marco Trungelliti atteint sa première finale à 36 ans

AFP Agence France-Presse

L'Argentin Marco Trungelliti s'est qualifié pour la première fois, à 36 ans, pour la finale d'un tournoi ATP en dominant samedi l'Italien Luciano Darderi (6-4, 7-6 (7/2)) en demi-finale à Marrakech. La patience a fini par payer pour Trungelliti, issu des qualifications et 117e mondial au début du tournoi, qui a réalisé une performance en écartant son adversaire italien, membre du Top 20 (19e).

Avant ce match, l'Argentin était déjà assuré d'intégrer le Top 100 mondial lundi. Il deviendra le joueur le plus âgé à y faire son entrée depuis le Danois Torben Ulrich en 1973 (45 ans). En finale du tournoi ATP 250 de Marrakech dimanche, Trungelliti fera face à l'Espagnol Rafael Jodar ou l'Argentin Camilo Carabelli, opposés dans l'autre demi-finale samedi.







