Gaël Monfils est nommé capitaine de l'équipe de France

ATS Agence télégraphique suisse
L'ancien numéro 6 mondial Gaël Monfils, qui vient de prendre sa retraite sportive, a été nommé capitaine de l'équipe de France de Coupe Davis. La Fédération française de tennis (FFT) l'a annoncé samedi.
«Fort de ses 22 années sur le circuit professionnel, Gaël Monfils apportera à l'équipe de France toute son expérience du plus haut niveau», a commenté dans un communiqué la FFT. Le néo-retraité, âgé de 40 ans, prend la succession de Paul-Henri Mathieu, qui était en fonction depuis trois ans.
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