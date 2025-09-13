Casper Ruud et sa fiancée vont devenir parents

Belle nouvelle de Casper Ruud. La star du tennis norvégien et sa fiancée Maria Galligani attendent leur premier enfant.

1/7 Casper Ruud se réjouit d'être père. Photo: Getty Images

Ramona Bieri

«L’équipe s’agrandit». Trois mots lourds de sens. C’est ainsi que Casper Ruud (26 ans) a annoncé sur Instagram que lui et sa fiancée Maria Galligani (29 ans) allaient devenir parents. «À l’année prochaine, babygirl», écrit la star norvégienne du tennis, révélant en même temps le sexe de l’enfant. Il a publié une photo du couple ainsi qu’un cliché où l’on voit le chien de la famille poser une patte sur l’échographie, comme pour veiller déjà sur le bébé.

La nouvelle a fait le tour du monde en un instant. De nombreux joueurs, anciens ou actuels, ont adressé leurs félicitations aux futurs parents. «Félicitations», a commenté Rafael Nadal (39 ans). Novak Djokovic (38 ans) a réagi avec trois émojis aux yeux en forme de cœur, et Carlos Alcaraz n’a pas manqué de s’associer aux messages de joie.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Ruud et Galligani sont en couple depuis 2018. En novembre dernier, le Norvégien lui avait demandé sa main, et elle avait accepté. Désormais, leur amour sera bientôt couronné par la naissance de leur fille.

Une saison compliquée sur le court

Si la vie privée sourit à Casper Ruud, sa saison sportive reste plus contrastée. Actuel 12e mondial, il a remporté le Masters 1000 de Madrid en avril, mais le reste de son année est en demi-teinte.

Le triple finaliste de Grand Chelem a pris part à 14 tournois et, à 11 reprises, il n’a pas dépassé deux victoires. Il a échoué au deuxième tour de l’Open d’Australie, de Roland-Garros et de l’US Open. Et il a même dû renoncer à Wimbledon en raison d'une blessure au genou.