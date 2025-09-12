Yonas Berthoud a disputé son premier match en National League mardi à Genève. Pour une raison surprenante, l'arrière qui débarque de Sierre suscitait un intérêt tout particulier.

Yonas Berthoud a posé son sac à Ajoie cet été. Photo: Pius Koller

Grégory Beaud Journaliste Blick

Yonas Berthoud imaginait probablement que ses débuts en National League allaient se passer en toute discrétion. À 25 ans, le jeune défenseur vient d'obtenir sa première chance en National League après avoir effectué tout son développement avec le HC Sierre, club qu'il a rejoint au moment de quitter Monthey.

Mais mardi, ils étaient plus de 4000 à n'avoir d'yeux pour lui (ou presque) lors de la rencontre Genève - Ajoie. Pourquoi? Yonas Berthoud est le joueur à avoir été sélectionné par le plus d'entraîneurs virtuels dans le jeu Hockey Manager. Une plateforme qui permet aux fans de composer leur équipe sur la base des matches de National League. Les résultats réels des joueurs sur la glace rapportent ensuite des points aux dirigeants.

Près de 40%

Yonas Berthoud n'est pas dupe. «Je savais que beaucoup de monde me voulaient dans leur équipe, parce que je fais partie des joueurs les moins chers du jeu», rigole-t-il. Certes. Mais ils sont plusieurs dans ce cas. Alors pourquoi lui? Durant l'été, le défenseur a rapidement obtenu un rôle en évidence dans l'alignement de Greg Ireland. «Nous avons eu plusieurs blessés, remarque le principal intéressé. C'est pourquoi j'ai eu ma chance.»

Depuis son arrivée sous les couleurs du HCA, le Chablaisien a même évolué sur le power-play. Logique avec son profil de défenseur offensif. Et logique pour les 40% d'utilisateurs de la plateforme Hockey Manager, par la même occasion. «Je sais comment cela fonctionne, mais je n'y joue personnellement pas. Beaucoup d'amis, par contre, oui. Lorsque le jeu est sorti, j'ai reçu pas mal de messages de gens. Et même autour de la patinoire, on me demande de faire des points (rires).»

«Ça ne se refuse pas»

Cette notoriété inattendue ne va pas le faire stresser pour autant. Habitué à un rôle de défenseur offensif à l'étage inférieur, il doit déjà faire face à une autre forme de pression. Trouver sa place dans la cour des grands. Faut-il rester le même ou se réinventer? Une question qui le pousse à l'introspection: «Je dirais que le but, c'est de continuer de jouer comme je le faisais avec Sierre, mais à un niveau plus élevé». Et c'est là tout le challenge. «Le défi physique est forcément plus élevé en National League. Mais j'ai l'impression que mon adaptation se passe plutôt bien.»

Après avoir grandi à Lavey, ce Vaudois d'origine a transité par Monthey avant de rejoindre Sierre pour s'y établir comme un joueur dominant de Swiss League. Un rôle qu'il a dû accepter de quitter au moment où Julien Vauclair, directeur sportif du HC Ajoie, a composé son numéro. «Pour être franc, je ne m'attendais pas à avoir une chance de jouer en National League, avoue-t-il. Mais c'était évidemment clair que j'allais accepter.» Il a signé un contrat pour un an avec une option pour une saison supplémentaire dans le Jura.

Et son adaptation ne se passe pas uniquement bien sur la glace. En dehors aussi, il trouve ses marques. «C'est la première fois que je quitte Sierre pour jouer au hockey, rigole-t-il. Mais pour le moment, tout se passe bien. C'est sûr qu'en faisant ce choix, j'ai dû m'éloigner géographiquement de ma famille et de mes amis.» Il devrait rapidement être entouré puisqu'une invitation aux fans du HC Sierre sera lancée par les dirigeants ajoulots afin de venir soutenir l'ancien défenseur de Graben.

C'est donc avec un statut de défenseur de National League et de joueur plébiscité par les suiveurs aux quatre coins de la Suisse que Yonas Berthoud tente de faire sa place avec le HCA.