Le coup de patin au visage de Jimmy Vesey
1:01
L'Américain chanceux:Le coup de patin au visage de Jimmy Vesey

Moment d'effroi aux Vernets
Jimmy Vesey: «J'ai eu peur pour mon œil»

Le coup de patin involontaire de Jannik Fischer a glacé d’effroi les Vernets en frôlant l’œil de Jimmy Vesey. Plus de peur que de mal pour l’Américain, qui a signé un but et un premier succès marquant avec Genève-Servette.
Publié: il y a 55 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 53 minutes
Plus de peur que de mal pour Jimmy Vesey (droite).
Photo: Laurent Daspres/Freshfocus
Blick_Bastien_Feller.png
Bastien FellerJournaliste Blick

Le ralenti projeté sur les écrans géants de la patinoire des Vernets a provoqué un moment d'effroi dans les gradins. Et pour cause, on pouvait y voir le patin d'un Jannik Fischer en déséquilibre atterrir - bien involontairement bien sûr - sur le visage de Jimmy Vesey au terme d'une scène confuse.

Rapidement secouru par un médecin du club, l'Américain est ensuite rentré au vestiaire, sa main cachant son visage. Le pire pouvait ainsi être envisagé et sans doute imaginé par une partie du public. Mais fort heureusement pour tout le monde, l'ailier gauche a pu retrouver le banc du Genève-Servette deux minutes plus tard. Avant même de disputer les derniers instants de la rencontre.

«Le coup de patin était tout près de mon œil, j'ai eu peur»

«Ce n'est pas si grave, je vais bien. C'est plus de peur que de mal», soufflait-il après la rencontre, le visage malgré tout bien amoché par une coupure de quelques centimètres et un gonflement d'une partie de sa pommette gauche. «J'ai reçu ce patin tout près de mon œil, j'ai eu peur», ajoute l'Américain, tout heureux d'avoir eu de la chance sur ce coup.

Ce d'autant plus que ce mardi soir marquait le début de son histoire avec le GSHC et que la partie s'était plutôt bien déroulée pour lui jusque-là. Très actif, l'Américain aux neuf saisons de NHL donnait même l'avantage aux siens à la 30e, après un gros travail de Josh Jooris en zone offensive. «C'est une super victoire pour l'équipe, c'est important de débuter par un succès. Surtout après avoir été mené 1-0 et d'avoir pu à un moment de la rencontre gagner 4-1. C'était un bon match, mais on peut encore faire mieux, moi le premier», analysait-il, estimant que Genève-Servette a reçu «une bonne leçon» face à Ajoie.

«C'est un championnat compétitif et les équipes ne vont pas abandonner jusqu'à la sirène finale. Nous devons jouer jusqu'à la fin des 60 minutes du match», concluait Jimmy Vesey, le regard déjà tourné vers le déplacement à Berne vendredi (19h45). Une rencontre lors de laquelle Yorick Treille aura sans doute bien besoin de son expérimenté numéro 16.

National League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Rapperswil-Jona Lakers
Rapperswil-Jona Lakers
1
4
3
2
EV Zoug
EV Zoug
1
3
3
2
HC Davos
HC Davos
1
3
3
4
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
1
2
3
5
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
1
1
3
5
ZSC Lions
ZSC Lions
1
1
3
7
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
1
1
2
8
HC Lugano
HC Lugano
1
-1
1
9
EHC Bienne
EHC Bienne
1
-1
0
9
EHC Kloten
EHC Kloten
1
-1
0
11
HC Ajoie
HC Ajoie
1
-2
0
12
Lausanne HC
Lausanne HC
1
-3
0
12
SC Berne
SC Berne
1
-3
0
14
SCL Tigers
SCL Tigers
1
-4
0
Playoffs
Barrages qualificatifs
Barrages de relégation
