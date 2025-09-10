Chris McSorley a retrouvé ce mardi la joie de coacher en deuxième division suisse, vingt-quatre ans après ses débuts sur le banc de Genève-Servette. Blick a rencontré le Canadien, forcément heureux, devant le vestiaire du HC Sierre après la victoire (5-4) à Bâle.

L'aventure de Chris McSorley en tant que head coach du HC Sierre démarre par une victoire à Bâle. Photo: keystone-sda.ch

Techniquement, et très officiellement, le leader de Swiss League après cette journée inaugurale s'appelle Olten, vainqueur 6-0 de Bellinzone. Mais Chris McSorley n'avait pas encore cette information lorsque Blick l'a retrouvé devant le vestiaire du HC Sierre, juste après la spectaculaire victoire de son équipe à l'Arena Saint-Jacques mardi (5-4). Le Canadien, très enthousiaste, se réjouissait uniquement, et fort logiquement, de la victoire de son équipe et de cette place de (co)leader après cette journée inaugurale.

«Ça faisait longtemps que je n'avait pas été premier», souriait «Coach McSorley, dans un petit exercice d'auto-dérision fort sympathique et surtout très content de la prestation de ses joueurs. «C'est une bonne manière de débuter une saison. On jouait contre une bonne équipe et je suis très fier de ce qu'ont montré les gars. A Sierre, maintenant, on a une mentalité différente et la volonté de gagner chaque match. On sait qu'on ne va pas y arriver à chaque fois, mais le but c'est ça: être la meilleure équipe sur la glace à chaque fois», explique le Canadien, sincèrement heureux d'être de retour aux affaires.

«Un moment que je peux apprécier à sa juste valeur»

«Oui, je ne vais pas le cacher. Je suis très content d'être de retour à la bande. Ce soir, je peux dire que c'est ma première victoire depuis plusieurs années», enchaîne celui qui a été licencié de Lugano le 8 octobre 2022 et n'avait plus coaché depuis. «Ce soir, c'est un moment que je peux apprécier à sa juste valeur. Et je le fais.»

Chris McSorley en 2001 à Genève. Le Canadien était âgé de 39 ans à l'époque. Photo: keystone-sda.ch

«Coach McSorley» a de la mémoire et ne se trompe pas sur les dates. Invité par Blick à se rappeler de la date de sa première victoire en deuxième division helvétique, il n'hésite pas une seule seconde: «En 2001 avec Genève, bien sûr.» Il arrivait alors des London Knights et obtenait dans la foulée la montée en première division en 2002 avec les Aigles, écrivant alors les premières pages de sa brillante carrière suisse, désormais riche de vingt-cinq ans d'expérience, dont dix-huit aux Vernets.

Le contact avec les joueurs est top

Depuis, le fougueux Ontarien s'est apaisé, y compris derrière la bande, mais sa passion pour le hockey est restée intacte. Son capitaine Maxime Montandon apprécie en tout cas de travailler sous ses ordres. «C'est clair qu'au début, ça fait bizarre de se dire que ce sera notre entraîneur. Tout le monde s'est dit que c'est Monsieur McSorley qui arrivait, et c'est vrai qu'il est impressionnant, mais c'est un vrai plaisir de le côtoyer au quotidien. Tout se passe très bien, il s'est super bien intégré avec les joueurs et le contact est top», assure celui qui a réussi un doublé mardi à Bâle pour le premier match de la saison.

Si les séances d'entraînement sont plus dures depuis l'arrivée du Canadien à la bande du HCS, de l'aveu même des joueurs, l'ambition assumée des Valaisans de jouer le haut de tableau passera par là. Chris McSorley et son exigence légendaire doivent faire de Sierre un prétendant à la montée le plus vite possible, avec la perspective de la nouvelle patinoire. Voilà pour le moyen terme.

Sierre-Viège vendredi à Graben

Pour ce qui est de l'avenir immédiat, voilà Viège qui se présente vendredi à Graben pour la deuxième journée de Swiss League. Un rendez-vous déjà spécial pour Coach McSorley? Il rigole. «Je vis en Suisse depuis vingt-cinq ans et je n'ai jamais vécu un week-end où le match à venir n'était pas important. Toutes les semaines, chaque coach, chaque spectateur et chaque journaliste me disent que le prochain match est très important. Et ils ont raison! Donc, vous avez raison de me le demander. C'est le hockey suisse: le prochain match est toujours le plus important.»

Le prochain un tout petit peu plus que les autres, quand même: le premier match de la saison à Graben, qui plus est un derby valaisan, avec les deux équipes co-leaders. Et en plus, le premier match de Chris McSorley à Graben. Autant de bonnes raisons de consacrer son vendredi soir au hockey sur glace, non?