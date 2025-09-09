Le HC Sierre est déjà chaud! Les Valaisans sont allés s'imposer 5-4 ce mardi à Bâle pour la première de l'emblématique Chris McSorley sur leur banc. Le prochain adversaire, Viège vendredi à Graben, est prévenu: le HCS s'annonce redoutable.

Arnaud Montandon et le HC Sierre ont connu le départ idéal dans cette nouvelle saison. Photo: Pascal Muller/freshfocus

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Les dix supporters du HC Sierre à avoir fait le déplacement à l'Arena Saint-Jacques en ce mardi soir étaient curieux de découvrir à quoi allait ressembler leur équipe coachée par l'un des techniciens les plus emblématiques de l'histoire du hockey suisse. Alors, que donne ce HCS version Chris McSorley? Il a du caractère et il gagne, ce qui est une double bonne nouvelle.

Bâle a remonté deux fois deux buts de retard!

Les Valaisans se sont en effet imposés ce mardi devant 1523 spectateurs, dont 1513 souhaitaient leur défaite. Et ils l'ont fait alors même que Bâle a surmonté deux fois un retard de deux buts, puisque les Rhénans sont revenus à 2-2 en l'espace de cinq minutes à l'entame de la deuxième période, à un moment où les Sierrois patinaient à l'envers, puis à 4-4 à dix minutes de la fin! Scénario fou! Mais, heureusement, Arnaud Montandon et ses coéquipiers ont su rester calmes pour aller chercher les trois points en toute fin de rencontre et idéalement démarrer leur saison.

La passe décisive magnifique de Samuel Asselin

Tout avait très bien commencé pour le HC Sierre dans ce nouveau championnat, puisque les Valaisans menaient de deux longueurs à la première sirène grâce notamment à un but en infériorité numérique de Stéphane Patriy, délicieusement servi par le très intelligent Samuel Asselin (12e, 0-1). Guillaume Maillard a lui inscrit le 0-2 à la 19e sur une passe de Jordann Bougro.

Alors que, on l'a dit, Bâle était revenu à 2-2, Sierre a repris deux longueurs d'avance grâce à Maxime Montandon en power-play (30e, 2-3) et Tyler Higgins (31e, 2-4). Mais les coriaces Bâlois ont à nouveau refait leur retard!

Chris McSorley, vingt-trois ans après

Le but décisif a été inscrit à la 53e en supériorité numérique par l'homme du match Maxime Montandon, encore lui, d'un maître tir de la ligne bleue. Cette fois, ouf, Sierre n'allait plus laisser filer son avance et pouvait remporter ce premier match pour offrir à Coach McSorley une première réussie avec Sierre, lui qui n'avait plus été à la bande d'un match de deuxième division depuis... 2002!

Vendredi, le premier derby valaisan à Graben

La suite s'annonce tout aussi passionnante pour les Sierrois et leur entraîneur canadien, puisque vendredi, c'est le HC Viège qui s'avance en voisin à Graben pour un derby valaisan qui promet déjà beaucoup. Les Haut-Valaisans se sont eux aussi imposés ce mardi, en battant Thurgovie (2-1) dans leur patinoire. Il fera chaud sur la glace et en tribunes!