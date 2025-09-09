Un doublé en power-play! Maxime Montandon a montré la voie au HC Sierre ce mardi à Bâle. Les ambitieux Valaisans ont bien entamé la saison, alors qu'arrive déjà ce vendredi le derby face à Viège.

Maxime Montandon a montré la voie au HC Sierre. Photo: HC Sierre

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Un doublé en power-play! Maxime Montandon est bien entré dans sa saison ce mardi à Bâle, tout comme son équipe du HC Sierre. Arrivé en 2018 à Graben, le capitaine, âgé de 31 ans et sous contrat jusqu'en 2028, a montré la voie à son équipe, laquelle s'est imposée 5-4 à l'Arena Saint-Jacques au terme d'un match très spectaculaire. Blick a retrouvé le héros du soir devant le vestiaire valaisan, au pied du kop bâlois. Fatigué, mais heureux, l'homme au shoot surpuissant a pris le temps de livrer ses impressions.

Maxime Montandon, voilà qui s'appelle réussir son début de saison!

Oui! On voulait frapper fort d'entrée dans ce championnat. On savait que ces matches à Bâle ne nous réussissaient pas toujours depuis quelques années et on voulait montrer que les choses avaient changé. Ça fait du bien de gagner en soixante minutes, surtout lors du tout premier match de la saison. Alors oui, il y a eu des émotions, des hauts et des bas, mais on a réussi à réagir et c'est un très bon début. Je peux vous dire que dans le vestiaire, on est contents.

C'est vrai que Bâle est revenu deux fois au score. Vous avez eu un petit trou d'air en début de deuxième période quand même...

Oui, c'est vrai qu'on a mal commencé ce deuxième tiers, on a pris le 1-2 sur le tout premier shift et ils ont égalisé à 2-2 cinq minutes plus tard. Mais je suis fier, parce qu'on n'a rien lâché, bien au contraire, on a réussi à trouver des solutions pour repasser devant à chaque fois, même quand ils sont revenus à 4-4. Le power-play a bien fonctionné aussi, c'est une satisfaction supplémentaire.

Un power-play qui a bien marché grâce à vous, avec ces deux tirs puissants pour le 2-3 et le 4-5. Parlez-nous de cette arme fatale!

J'arrive bien shooter, donc autant l'utiliser (rires)! Non, mais la vérité, c'est surtout que mes coéquipiers m'ont mis dans les bonnes dispositions. Sans les quatre autres sur la glace, je ne suis pas en position de tir, c'est vraiment une unité qui fait le boulot. Alors oui, les jeux de puissance sont un peu basés sur mon shoot, j'ai Arnaud devant et les autres qui m'alimentent. Ça a bien fonctionné ce soir avec ces deux buts.

Je viens de parler avec Chris McSorley, qui m'a dit: «La mentalité du HC Sierre est en train de changer. Maintenant, on joue chaque match pour le gagner.» Vous le ressentez comment?

Qu'on va se donner les moyens de gagner chaque match, tout simplement, comme le dit le coach. On peut battre toutes les équipes maintenant, on le sait. On va continuer comme ça. On a un très gros week-end qui nous attend avec Viège à la maison et Arosa chez eux. On va recharger les batteries après cette première victoire et repartir de plus belle vendredi.

Quand on est co-leader après la première journée et qu'on est ambitieux comme le HC Sierre, on ne veut plus descendre de là-haut, si?

C'est de bon augure. On veut que ça continue, mais il reste quoi, quarante matches? Il faut rester le plus constant possible et aller de l'avant.

Concrètement, ça se matérialise comment, cette volonté de gagner chaque match? Qu'est-ce que ça veut dire au quotidien?

C'est en mettre un peu plus, même à l'entraînement, afin que les séances de la semaine reflètent le plus possible les matches. On s'entraîne plus dur et ça marche pour l'instant. On va tout faire pour que ça continue comme ça.