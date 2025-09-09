La cuvée 2025/26 du HC Sierre débute sa saison de Swiss League ce mardi soir, sur la glace de Bâle. Avec, sur le banc, Chris McSorley. Son capitaine Maxime Montandon et son gardien Remo Giovannini en parlent.

Remo Giovannini et le HC Sierre vont débuter une nouvelle saison ce mardi. Photo: Marc Schumacher/freshfocus

Matthias Davet Journaliste Blick

L'été a été chargé du côté du Valais. Si les débats autour de la nouvelle patinoire semblent désormais clos, les coulisses du HC Sierre continuent de faire parler. En charge du projet de la nouvelle enceinte et directeur sportif, Chris McSorley a décidé cet été de porter une nouvelle casquette: celle d'entraîneur.

«Je ne veux pas dire qu'on le sentait mais comme aucun nouveau coach n'était annoncé, je me suis dit que c'était une possibilité, sourit Remo Giovannini. Une très bonne même.» Le portier sierrois sait qu'un homme avec plus de 18 saisons d'expérience sur un banc de National League est plutôt une bonne nouvelle pour lui et ses coéquipiers.

Un Chris McSorley que Remo Giovannini connaît d'ailleurs très bien. «C'est lui qui m'a envoyé à Sierre pour aider le club à décrocher la promotion en Swiss League, se souvient le dernier rempart, également passé par Genève-Servette donc. Ce que j'aime avec lui, c'est qu'il est un homme de parole. Il demande mais te donne également beaucoup. Par contre, tu peux suivre le chemin de Chris McSorley ou t'apprêter à faire ton sac.»

«Viser la National League à court ou moyen terme»

Remo Giovannini fait partie de cette équipe qui, en 2019, est venue à bout de Martigny lors du cinquième match de la finale des play-off de troisième division. Il reste un seul autre survivant à Graben: Maxime Montandon. «À l'époque, j'étais arrivé à Sierre pour avant tout terminer mes études, se rappelle le Fribourgeois. Puis tout s'est très vite enchaîné.»

Maintenant, le capitaine et son équipe toquent gentiment mais sûrement aux portes de l'élite. «J'espère qu'on va jouer le haut du tableau et le titre, pour viser la National League à court ou moyen terme», souffle le défenseur.

De la troisième division à la première en quelques années, un exploit que peu d'équipes dans le sport sont parvenues à accrocher. «Ce serait quelque chose d'extraordinaire pour la ville et tout le canton», lâche Maxime Montandon. Ne reste désormais plus qu'à lier la parole aux actes.