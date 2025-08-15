Tim Kast, le juriste qui va défendre le HC Sierre

Après un hiatus de deux saisons, Tim Kast revient au jeu avec le HC Sierre. Après avoir terminé sa formation d'avocat, l'ancien attaquant de 36 ans a remis les patins en défense. En toute logique.

Tim Kast a rechaussé les patins cette saison avec le HC Sierre. Photo: Alicia Saliba/HC Sierre

Grégory Beaud Journaliste Blick

Au début de l'interview, Tim Kast précise tout de suite en rigolant: «Je n'avais jamais annoncé que j'arrêtais». Ce n'est donc pas un joueur qui sort de sa retraite, mais qui revient au jeu après une pause de deux ans. Pourquoi, d'ailleurs? «C'était une situation compliquée à Olten, détaille-t-il. Il y avait beaucoup de frustrations. Nous venions de perdre la finale face à La Chaux-de-Fonds et le club revoyait ses ambitions à la baisse. Cela m'a fait me poser des questions.»

Après avoir terminé un bachelor puis un master en droit, Tim Kast devait en outre réaliser un stage dans une étude pour valider son cursus. Un engagement difficilement conciliable avec une vie de hockeyeur professionnel. Surtout à plusieurs heures de Genève. «Et c'est là qu'une occasion s'est présentée dans un bon cabinet d'avocat à Genève, précise-t-il. C'était une opportunité à ne pas louper. Habituellement, on n'offre pas ce genre de chances à des personnes de mon âge.»

Belle expérience professionnelle

C'est donc tout naturellement qu'il a décidé de mettre le hockey entre parenthèses à défaut de mettre un point final à son aventure. «Je ne sentais pas le besoin de dire stop ou d'annoncer que c'était terminé, précise-t-il. C'est vrai que lorsqu'un joueur n'a plus de contrat à 34 ans, on peut facilement tirer cette conclusion.»

Après un an et demi de stage et les conditions requises pour s'inscrire à l'examen de brevet, Tim Kast s'est peu à peu dit que le hockey pouvait redevenir son quotidien. «Je me suis toujours intéressé à ce sport et je regardais beaucoup de matches de National League, continue-t-il. J'ai vécu une belle expérience professionnelle, mais j'ai assez mal vécu la mise à l'écart du sport.»

C'est presque logiquement que les contacts avec Sierre se sont créés. «Je continuais de m'entraîner de mon côté, précise-t-il. Et nous avions toujours gardé des liens avec Chris McSorley. On en avait déjà parlé voici quelques années. Mais ce n'était pas le bon moment. Aujourd'hui, le projet sierrois est très excitant. Je suis content de le voir grandir et d'en faire partie.» Ce d'autant plus que le Valais représente un choix naturel. «En famille, nous aimons bien passer les fêtes ici, à choisir, j'aurais probablement signé ici plutôt qu'à Olten à l'époque. Mais cela n'était peut-être simplement pas le bon moment.»

Discussions rapides

Les discussions entre l'homme fort de la Cité du soleil et Tim Kast n'ont pas été longues. «On s'est vite mis d'accord, rigole-t-il. Il voulait un défenseur avec de l'expérience et moi, j'étais content qu'un club me fasse confiance et me donne une telle opportunité malgré ma pause de deux ans.» Ce n'est finalement pas illogique qu'un contrat d'une année ait été paraphé entre les deux parties. «Le HC Sierre prend un petit risque et je comprends, même si je suis convaincu de pouvoir encore être performant. Je n'ai jamais eu le sentiment d'en avoir fini. Je ne suis donc pas là pour tirer encore une année.»

Les premiers entraînements se sont d'ailleurs bien passés. «Je m'étais entraîné en conséquence, précise-t-il. Et lors de ma dernière année à Olten, j'étais encore dans les meilleurs compteurs des play-off. Même si j'étais confiant, je suis surpris de mon niveau. Je suis content d'être dans le coup.»

Avec Chris McSorley, Tim Kast a joué de nombreuses années. «Avec lui, tu sais ce que tu as, constate-t-il. Il peut être très dur et exigeant sur la glace, mais en dehors, c'est quelqu'un avec qui il est facile de discuter.» Le mot-clé pour être dans les bons papiers? Le système. «Je suis un joueur qui sait appliquer les règles souhaitées par le coach et jouer comme il le souhaite, poursuit-il. On a forcément eu des hauts et des bas durant notre parcours en commun, mais Chris est quelqu'un qui pardonne beaucoup de choses, tant que tu as l'intérêt de l'équipe en tête.»

«Quand tu rêves de hockey...»

À Sierre, Tim Kast va donc jouer en défense, comme il l'avait justement fait une première fois sous Chris McSorley voici bientôt une dizaine d'années. «Hormis gardien de but, je pense que je peux jouer partout (rires). Avec Genève, nous avions beaucoup de blessés et il m'avait essayé en défense. Cela s'était plutôt bien passé.» Et le Genevois du HC Sierre ne se fait pas d'illusion. «À 36 ans, je ne pourrais pas jouer plus de 20 minutes en attaque tout en ayant un rôle majeur. Je l'ai fait lors de ma dernière saison à Olten et cela m'avait usé.»

Et quoi de plus logique, pour un joueur qui aspire à avoir le brevet d'avocat de jouer en défense finalement. «Pour moi, ce retour au jeu est finalement la continuité de quelque chose qui n'était pas terminé, poursuit-il. Quand tu rêves de hockey sur glace, c'est que l'envie est toujours là. À moi de prouver aux dirigeants de Sierre qu'ils ont eu raison de me faire confiance.»