Chris McSorley va prendre place sur le banc du HC Sierre Photo: keystone-sda.ch

Grégory Beaud Journaliste Blick

Après avoir annoncé à Dany Gelinas qu'il ne serait pas conservé à Sierre, Chris McSorley a décidé de prendre les choses en main lui-même. L'Ontarien, qui est arrivé à Sierre en 2023 avec un projet de nouvelle patinoire, va en effet s'occuper de diriger l'équipe pour la saison 2025/2026. Il fera ainsi son retour sur le banc pour la première fois depuis octobre 2022, moment où le HC Lugano avait décidé de se séparer de lui.

Chris McSorley prendra encore plus d'importance dans le projet valaisan qui ambitionne à terme de monter en National League. Arrivé en Suisse en 2001 du côté de Genève, il avait aidé l'équipe à atteindre la LNA de l'époque dès sa première saison à la bande. Le projet sierrois ne semble pas aussi avancé que celui du GSHC de l'époque et la mission pourrait prendre plus de temps. «Ces dernières années, j’ai pu mesurer la passion qui anime cette région et ses supporters, a-t-il précisé dans un communiqué de presse. Avec l’équipe, le staff et des projets structurants comme la Valais Arena et le HC Valais-Wallis Academy, nous avons une base solide pour viser, à terme, une montée en National League.»

De retour en Swiss League depuis 2019, le HC Sierre a manqué les play-off la première année, mais s'est ensuite à chaque fois qualifié pour les quarts de finale. C'est toutefois sur cette marche que l'équipe de Graben a à chaque fois trébuché. En sera-t-il différent avec Chris McSorley? Le président Alain Bonnet en est convaincu: «Sa grande expérience dans ce poste, son travail déjà accompli au sein de la direction sportive ainsi que sa volonté de nous aider à atteindre nos objectifs sportifs ambitieux représentent une réelle chance pour notre club».