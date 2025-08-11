Une semaine après l'annonce de son départ du HC Ajoie, Thibault Frossard s'est engagé pour une saison avec La Chaux-de-Fonds. L'attaquant revient sur cette semaine mouvementée et chargée en émotions.

Thibault Frossard (à dr.) n'a connu que le HC Ajoie chez les pros. Photo: keystone-sda.ch

Grégory Beaud Journaliste Blick

Chez les pros, Thibault Frossard n'a connu qu'un seul maillot, celui du HC Ajoie. Depuis qu'il a quitté le mouvement junior du HCA, le joueur de 32 ans a été un fidèle parmi les fidèles. C'est précisément pour cette raison que l'annonce de son départ a choqué tout le monde. «Pour moi aussi, c'était une surprise, nous a-t-il confié. Je suis forcément déçu de devoir quitter Porrentruy.»

Comme tout le monde, le No 12 pensait que sa carrière se terminerait là où elle avait commencé: du côté de Voyeboeuf ou, plus récemment, de la Raiffeisen Arena. «J'ai eu une discussion et on m'a fait comprendre que je n'aurais pas beaucoup de temps de glace avec Ajoie, précise-t-il. Il y a des joueurs plus expérimentés qui sont arrivés et mes responsabilités allaient diminuer.»

C'est donc tout naturellement — non sans pincement au cœur — qu'il a demandé à Julien Vauclair, directeur sportif, de trouver une solution. «Sitôt l'entente signée, j'ai commencé à regarder les options qui s'offraient à moi, poursuit-il. Comme j'habite à Courtételle, je ne voulais pas déménager et changer mon enfant d'école.» Trois options logiques semblaient se dessiner: La Chaux-de-Fonds, Bâle et Olten.

Contrat de courte durée

C'est finalement la première qui s'est rapidement concrétisée avec un contrat d'un an. Pourquoi cette durée? «À ce stade de la saison, il était important de trouver un club, précise-t-il. La durée était moins importante et je crois que c'est une issue qui satisfait tout le monde.» Il n'aura donc pas besoin de déménager pour poursuivre sa carrière. «Et Steven Macquat habite en chemin. Nous pourrons faire les trajets ensemble.»

Il faudra donc s'y faire. L'attaquant ne portera plus de Vouivre sur le maillot la saison prochaine. Il a troqué l'animal mystique pour une Abeille chaux-de-fonnière. «J'y avais joué quelques matches chez les juniors, se souvient-il. Mais chez les adultes, je n'avais connu que les couleurs du HCA. Il faudra s'y habituer.»

«Retrouver le plaisir»

Il va forcément devoir s'habituer à un nouvel environnement. Mais pas totalement. «J'ai tellement joué contre La Chaux-de-Fonds et donc aux Mélèzes, rigole-t-il. J'y réfléchissais après avoir signé mon contrat. Je pense que c'est la deuxième patinoire dans laquelle j'ai le plus joué durant ma carrière.» Aux Neuchâtelois, Thibault Frossard apportera une bonne dose d'expérience, lui qui a connu une promotion dans l'élite avec Ajoie. «Mais je ne réfléchis pas aussi loin, coupe-t-il. Par contre, je compte bien apporter mon vécu.»

Lors de son dernier championnat de Swiss League, il avait terminé avec pile un point par match avec 61 unités en autant de matches. C'était lors de la promotion des Jurassiens dans l'élite. Et le HCC, que peut-il lui apporter? «Retrouver mes sensations, précise-t-il. Et aussi le plaisir de jouer dans un rôle plus offensif que ce que je pouvais faire du côté d'Ajoie ces dernières saisons.»