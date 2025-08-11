DE
FR

Pour une saison
Thibault Frossard signe au HCC

Le HC La Chaux-de-Fonds annonce l'arrivée de Thibault Frossard en provenance du HC Ajoie. À 32 ans, il a signé pour une saison.
Publié: 09:50 heures
|
Dernière mise à jour: 09:54 heures
Partager
Écouter
Thibault Frossard passe de la Raiffeisen Arena aux Mélèzes.
Photo: Pius Koller
Blick Sport

Figure indissociable du HC Ajoie, Thibault Frossard va poser ses valises à La Chaux-de-Fonds après avoir quitté le Jura. Le HCC l'a annoncé ce lundi. 

Âgé de 32 ans, le centre a effectué toute sa carrière au HCA, avec notamment 199 matches de National League. Un renfort de poids pour les Abeilles, qui compteront donc sur lui pour une saison: «Thibault est un joueur créatif, capable de jouer au centre comme à l'aile et qui va amener une plus-value offensive à notre équipe», se réjouit Loïck Burkhalter, directeur sportif du HCC. «Il va aussi apporter de la concurrence, ce qui est toujours bénéfique pour tirer le groupe vers le haut.»

Le joueur a rejoint ses coéquipiers pour l'entraînement dès ce lundi. 

Swiss League 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Bellinzona Snakes
Bellinzona Snakes
0
0
0
1
EHC Arosa
EHC Arosa
0
0
0
1
EHC Bâle
EHC Bâle
0
0
0
1
EHC Chur
EHC Chur
0
0
0
1
EHC Olten
EHC Olten
0
0
0
1
EHC Visp
EHC Visp
0
0
0
1
EHC Winterthur
EHC Winterthur
0
0
0
1
GCK Lions
GCK Lions
0
0
0
1
HC La Chaux-de-Fonds
HC La Chaux-de-Fonds
0
0
0
1
HC Sierre-Anniviers
HC Sierre-Anniviers
0
0
0
1
HC Thurgau
HC Thurgau
0
0
0
Playoffs
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la