Thibault Frossard signe au HCC

Le HC La Chaux-de-Fonds annonce l'arrivée de Thibault Frossard en provenance du HC Ajoie. À 32 ans, il a signé pour une saison.

Thibault Frossard passe de la Raiffeisen Arena aux Mélèzes. Photo: Pius Koller

Figure indissociable du HC Ajoie, Thibault Frossard va poser ses valises à La Chaux-de-Fonds après avoir quitté le Jura. Le HCC l'a annoncé ce lundi.

Âgé de 32 ans, le centre a effectué toute sa carrière au HCA, avec notamment 199 matches de National League. Un renfort de poids pour les Abeilles, qui compteront donc sur lui pour une saison: «Thibault est un joueur créatif, capable de jouer au centre comme à l'aile et qui va amener une plus-value offensive à notre équipe», se réjouit Loïck Burkhalter, directeur sportif du HCC. «Il va aussi apporter de la concurrence, ce qui est toujours bénéfique pour tirer le groupe vers le haut.»

Le joueur a rejoint ses coéquipiers pour l'entraînement dès ce lundi.