Arthur Fils disputera pour la première fois le Masters de Turin. Le Français a validé sa qualification grâce à la victoire de Quentin Halys contre Frances Tiafoe au Masters 1000 de Paris.

Arthur Fils arrache sa qualification pour le Masters

Arthur Fils arrache sa qualification pour le Masters

AFP Agence France-Presse

Le Français Arthur Fils s’est qualifié pour son premier Masters (15-22 novembre à Turin) après la victoire de son compatriote Quentin Halys (ATP 46) sur l’Américain Frances Tiafoe (ATP 8) 6-3, 1-6, 7-6 (11/9), mercredi au deuxième tour du Masters 1000 de Paris.

Fils, 22 ans et 7e mondial, le meilleur classement de sa carrière, est le premier Français à atteindre le Masters depuis Gaël Monfils en 2016. Il est assuré de finir parmi les huit meilleurs joueurs de la saison, Jannik Sinner excepté (forfait), comme Alexander Zverev (ATP 1), Carlos Alcaraz (ATP 3), Ben Shelton (ATP 4), Daniil Medvedev (ATP 5) et Flavio Cobolli (ATP 6).

Fils, qui affronte mercredi à Paris le Tchèque Tomas Machac, issu des qualifications, était devenu en août, en remportant le Masters 1000 de Cincinnati, le premier Français depuis Jo-Wilfried Tsonga en 2014 à gagner un tournoi de cette catégorie.

Quatre balles de match effacées

Halys, 30 ans (ATP 46), a, lui, décroché la plus grosse victoire de sa carrière, sa deuxième contre un membre du top 10 après celle face à Andrey Rublev à Dubaï en février 2025.

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Après avoir effacé quatre balles de match, dont une sur un service gagnant en seconde balle, il a conclu au filet sur sa première occasion (11-9) et affrontera en huitièmes l’Américain Tommy Paul (ATP 14) ou l’Espagnol Daniel Merida (ATP 42).