Alcaraz passe difficilement en quarts à Tokyo

Carlos Alcaraz (ATP 3) a rejoint les quarts de finale de l'ATP 500 de Tokyo samedi, en battant Matteo Ardaldi (ATP 37) 7-6 (8/6) 6-1 après avoir sauvé quatre balles de set dans la première manche.

ATS Agence télégraphique suisse

Carlos Alcaraz (ATP 3) s'est qualifié samedi pour les quarts de finale du tournoi ATP 500 de Tokyo. L'Espagnol a dominé l'Italien Matteo Ardaldi (ATP 37) 7-6 (8/6) 6-1, après avoir sauvé quatre balles de set lors de la première manche.

Mené 6/2 dans le jeu décisif du set initial, Carlos Alcaraz a réussi à renverser la situation avec de l'agressivité et un peu de chance pour finalement virer en tête. Le match changeait alors totalement de physionomie et l'Espagnol enchaînait points et jeux pour s'imposer sur un smash après 1h45 de jeu-

Pour une place en demi-finale, Carlos Alcaraz affrontera le Canadien Denis Shapovalov (ATP 46). Au 1er tour, face à l'Américain Alex Michelsen, il avait peiné à «s'adapter» au central à ciel ouvert de Tokyo, «un peu plus lent» que le court couvert de l'O2 Arena de Londres où il a disputé la Laver Cup du 25 au 27 septembre.

Alcaraz dispute à Tokyo son troisième tournoi depuis son retour de blessure. Blessé au poignet droit entre avril et fin août, le vainqueur du dernier Open d'Australie est revenu sur le circuit à l'US Open, où il s'est incliné en quarts de finale.