L'Américaine Venus Williams a reçu une invitation pour disputer le tournoi d'Auckland au mois de janvier prochain. «Elle est l'une des plus grandes joueuses de tous les temps», ont affirmé les organisateurs. Elle débutera sa 33e saison sur le circuit professionnel.

Venus Williams va entamer sa 33e saison sur le circuit professionnel. Photo: AFP

L'Américaine et ex-No 1 mondiale Venus Williams n'a pas encore décidé de ranger sa raquette: à 45 ans, elle va disputer le tournoi d'Auckland au mois de janvier, ont annoncé mercredi les organisateurs. L'aîné des soeurs Williams, aux sept titres de Grand Chelem, a bénéficié d'une invitation pour disputer ce tournoi au début de l'année (5-11 janvier), placé juste avant l'Open d'Australie (18 janvier-1er février).

Absente du circuit pendant près d'un an et demi, elle avait fait son retour sur les courts en juillet au tournoi de Washington. Pour ce come-back, elle avait fait face à sa compatriote Peyton Stearns, 24 ans et 35e joueuse mondiale... qui n'était pas née lorsque Venus Williams avait soulevé son premier trophée à Wimbledon en 2000. Celle-ci avait gagné la rencontre en deux sets.

«Un privilège» de la revoir

Elle avait ensuite disputé deux autres rencontres lors de l'été, toutes deux perdues, à Cincinnnati et à l'US Open, non sans prendre un set à la 13e joueuse mondiale, la Tchèque Karolina Muchova, à New York.

«Elle est l'une des grandes joueuses de l'ère moderne et ses performances sur le terrain parlent d'elles-mêmes», a déclaré le directeur du tournoi d'Auckland Nicolas Lamperin, assurant qu'elle était dans une «forme et une condition remarquables». «Venus a eu une influence profonde sur l'évolution du tennis féminin et a inspiré la prochaine génération par sa passion inébranlable pour ce sport», a-t-il ajouté.

Venus Williams, qui avait remporté l'Auckland Classic en 2015 en battant Caroline Wozniacki en finale, a remporté cinq titres en simple à Wimbledon, deux US Open et une médaille d'or olympique à Sydney en 2000.

Nicolas Lamperin a estimé que c'était un «privilège» de la revoir jouer à Auckland. «Tous les fans de sport devraient saisir cette occasion pour voir l'une des plus grandes joueuses de tous les temps en action», a-t-il dit.