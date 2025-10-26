DE
Rick Macci parie sur une fillette de 9 ans
«Si elle ne devient pas numéro un, c’est que j’ai échoué»

Rick Macci, l'entraîneur légendaire, affirme avoir découvert «le prochain phénomène du tennis mondial». Vlada Hranchar, une Ukrainienne de 9 ans, impressionne par ses capacités exceptionnelles. Macci prédit qu'elle deviendra numéro un mondiale.
Publié: 22:11 heures
La jeune prodige Vlada Hranchar enchaîne les entraînements sous le soleil de Floride, avec une discipline d’adulte.
Photo: facebook.com/VladaHranchar
Blick Sport

Rick Macci n’est pas du genre à faire des déclarations à la légère. À 69 ans, l’entraîneur américain qui a révélé Venus et Serena Williams, Jennifer Capriati ou encore Andy Roddick, affirme avoir trouvé «le prochain phénomène du tennis mondial». Son nom: Vlada Hranchar, une jeune Ukrainienne âgée de seulement 9 ans.

Dans une interview accordée à Onet, Rick Macci a frappé fort «Que ce soit l’interview où je le dis à haute voix. Si elle ne devient pas numéro un, cela signifie que j’ai échoué. Mais je ne vais pas échouer.

Une rencontre inattendue

Tout a commencé par une simple vidéo envoyée par un ami. «Je lui ai dit: Peter, je reçois plein de vidéos comme ça. Qu’ils viennent me voir en Floride, c’est là que je peux juger. D’habitude, ça en reste là, car cela demande de la détermination et beaucoup d’argent», raconte l'entraîneur.

Mais cette fois, les parents de Vlada n’ont pas hésité: ils ont pris l’avion pour la Floride. La fillette, alors âgée de 7 ans, a immédiatement bluffé le coach. «Je n’avais rien vu de tel depuis Venus et Serena. Chaque élément est en place: la vitesse, la coordination, la dynamique. Si Vlada ne devient pas numéro un, c’est moi qui aurai échoué.»

Une routine d’acier

Aujourd’hui, la jeune prodige enchaîne les entraînements sous le soleil de Floride, avec une discipline d’adulte. Et ses parents ne sont pas en reste.

«Les parents de Vlada sont d’un autre niveau. Ils sont chez moi à 5 heures du matin, sept jours sur sept. Ils se garent toujours au même endroit, puis courent un demi-mile avant l’entraînement. La plupart des parents ne se lèveraient même pas à cette heure-là. Ayez une routine, et vous deviendrez une machine», affirme Rick Macci.

Une machine à succès, peut-être. Car sur Instagram, la fillette compte déjà près de 230'000 abonnés qui suivent ses entraînements spectaculaires.

Un pari à plusieurs millions

Un tel rêve a un coût: plusieurs centaines de milliers de dollars par an, selon Rick Macci. Et cela ne fera qu’augmenter avec les tournois internationaux. «Cela coûtera des millions», admet le coach, sans paraître inquiet.

Il a d’ailleurs officialisé un partenariat inédit: un contrat de 20 ans signé avec la famille Hranchar. «Je ne change pas seulement ses coups, je change sa vie. Je n’ai aucun doute: elle sera numéro un mondiale. J’espère seulement vivre assez longtemps pour voir ce jour.»

Un style déjà unique

Ce qui impressionne le plus le coach, c’est le jeu de sa jeune protégée: «Elle joue la balle immédiatement après le rebond, comme Monica Seles. Elle frappe depuis la ligne, privant ses adversaires de temps pour réagir. Techniquement, elle est superbe. Tactiquement, elle joue comme une fille de 18 ans. Dans six ou sept ans, on va changer le tennis féminin.»

Un pari fou, digne du personnage. Mais venant de Rick Macci, celui qui avait vu juste pour les sœurs Williams, le monde du tennis serait bien avisé d’y prêter attention.

