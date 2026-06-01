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Une fin de match disputée
Flavio Cobolli se hisse en quarts de finale à Roland-Garros

Flavio Cobolli et Anna Kalinskaya accèdent aux quarts de finale de Roland-Garros. L'Italien affrontera Auger-Aliassime ou Tabilo, tandis que la Russe retrouvera Parry ou Chwalinska après une victoire acharnée.
Publié: il y a 44 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 42 minutes
L'Italien a dominé l'Américain Zachary Svajda, véritable surprise du tournoi, 6-2 6-3 6-7 7-6.
Photo: Getty Images
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ATS Agence télégraphique suisse

Flavio Cobolli et Anna Kalinskaya se sont tous deux qualifiés pour les quarts de finale de Roland-Garros. L'Italien a égaré un premier set dans le tournoi lundi. Flavio Cobolli (ATP 14) s'est sorti du piège Zachary Svajda. L'Italien a dominé l'Américain, 85e à l'ATP et véritable surprise du tournoi, 6-2 6-3 6-7 7-6. La tête de série numéro 10 a toutefois lâché un set pour la première fois dans cette quinzaine.

Au moment de conclure, Cobolli a également dû transpirer plus que nécessaire. Alors qu'il menait 5-1 dans la quatrième manche, il a perdu son service deux fois de suite avant de terminer le travail dans le tie-break. L'Italien croisera la route de Felix Auger-Aliassime (ATP 6) ou Alejandro Tabilo (ATP 36) pour ce qui sera le deuxième quart de sa carrière en Grand Chelem.

Anastasia Potapova mord la poussière

La tombeuse de Coco Gauff en 16es de finale, Anastasia Potapova (WTA 30), a quant à elle mordu la poussière face à Anna Kalinskaya (WTA 24). Victorieuse 6-4 2-6 7-6, la Russe égale comme Cobolli son meilleur résultat en Grand Chelem et affrontera Diane Parry (WTA 92) ou Maja Chwalinska (WTA 114) au prochain tour.

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