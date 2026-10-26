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Une défaite logique au premier tour
Pas d'exploit pour Mika Brunold à Bâle

Mika Brunold (ATP 191) n'a pas signé d'exploit lundi à Bâle pour son premier match sur le circuit ATP. Le Bâlois s'est incliné 6-3 6-1 devant le Portugais Nuno Borges (ATP 53) au premier tour des Swiss Indoors.
Publié: il y a 1 minute
Mika Brunold s'est logiquement incliné ce lundi.
Photo: Philipp Kresnik/freshfocus
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ATS Agence télégraphique suisse

Son succès (7-6 7-6) obtenu samedi au 1er tour des qualifications face au no 2 portugais Jaime Faria, 57e mondial, lui autorisait un certain espoir à l'heure d'affronter le meilleur joueur lusitanien. Mais Mika Brunold a dû très vite déchanter lundi après-midi.

Le Bâlois a pourtant pris un départ de rêve sur le court no 1 de la Halle Saint-Jacques, signant le break d'entrée avant de remporter aisément son premier jeu de service pour mener 2-0. Nuno Borges n'a toutefois pas tardé à trouver ses marques, empochant les cinq jeux suivants pour prendre les commandes.

Un Portugais très solide au fond de court

Le Portugais de 29 ans a fait ce qu'il fallait pour vaincre un adversaire qui n'avait pas les armes pour le pousser dans ses retranchements. Extrêmement solide derrière sa ligne de fond de court, il a pu forcer la décision quasiment à chaque fois que l'échange se prolongeait.

Mika Brunold n'a même pas pu profiter d'un relâchement de son adversaire pour se relancer. Nuno Borges n'a desserré légèrement son étreinte qu'après avoir réussi son quatrième break pour mener 6-3 4-1. Mais il a su effacer les quatre balles de break auxquelles il a fait face dans la foulée, avant de conclure en 62 minutes.

Repêché dans le tableau final en tant que «lucky loser», Mika Brunold a de nombreuses leçons à retirer après son baptême du feu sur l'ATP Tour. En pleine confiance après avoir remporté deux titres Challenger en moins de deux mois, il a notamment pu constater que la moindre erreur se payait cash à l'échelon supérieur.

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