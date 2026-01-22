DE
Belinda Bencic éliminée au 2e tour de l'Open d'Australie

Belinda Bencic, 10e mondiale, a été éliminée jeudi au 2e tour de l'Open d'Australie. La Suissesse a perdu 6-3 0-6 6-4 face à Nikola Bartunkova, jeune Tchèque classée 126e.
Belinda Bencic a subi un revers fâcheux face à la jeune Tchèque Nikola Bartunkova.
Belinda Bencic a vécu une grosse désillusion jeudi au 2e tour de l'Open d'Australie. La Saint-Galloise, dixième du classement mondial, a été éliminée par la Tchèque Nikola Bartunkova (WTA 126).

Belinda Bencic s'est inclinée 6-3 0-6 6-4 en 2h13' de jeu face au terme d'un match et d'un troisième set particulièrement décousus. Elle s'est offert deux balles de break à 3-3 dans cette manche décisive sans parvenir à les convertir, avant de passer complètement à côté de ses deux derniers jeux de service.

A la peine face au jeu de retour

La championne olympique de Tokyo 2021 a eu beaucoup de peine face au jeu de retour de son adversaire, qui ne jouait que son deuxième match dans le tableau principal d'un tournoi du Grand Chelem. Déjà lors du premier set, Belinda Bencic n'a pas su faire face aux assauts de sa jeune adversaire, âgée de 19 ans.

L'impressionnante réaction de la Suissesse dans le deuxième set n'aura été qu'un feu de paille. Alors qu'elle semblait dans une forme impériale en ce début 2026, une forme qui aurait pu lui permettre d'aller très loin à Melbourne, elle voit son parcours prendre fin abruptement dès le 2e tour.

