Belinda Bencic a passé le cap du premier tour de l'Open d'Australie mardi à Melbourne. La Saint-Galloise, dixième mondiale, a battu la Britannique Katie Boulter (WTA 113) en deux sets, 6-0 7-5.

Belinda Bencic qualifiée pour le 2e tour à l'Open d'Australie

La Saint-Galloise est en forme

ATS Agence télégraphique suisse

La championne olympique de 2021 à Tokyo a livré un bon match pour rallier le 2e tour du premier tournoi du Grand Chelem de l'année, où elle affrontera l'Australienne Daria Kasatkina (WTA 43) ou la Tchèque Nikola Bartunkova (WTA 126). Elle s'est imposée en 1h28' de jeu sur la Margaret Court Arena.

Après une première manche à sens unique, Bencic a tout de même dû s'employer pour éviter de disputer un troisième set. Alors qu'elle menait 4-3 sur son service, elle a vu la Britannique, encouragée par son compagnon australien Alex de Minaur, revenir à 5-5.

Mais la Saint-Galloise a serré sa garde avant de profiter d'un jeu de service manqué de Boulter pour reprendre les devants. Elle a finalement conclu sur sa deuxième balle de match.

Belinda Bencic poursuit donc sur la lancée de l'United Cup, où elle a remporté cinq simples de suite dont certaines victoires de prestige face à Jasmine Paolini (WTA 3), Elise Mertens (WTA 6) et Iga Swiatek (WTA 2). L'excellence de sa forme fait de la Suissesse l'une des principales outsiders à la victoire finale à Melbourne.