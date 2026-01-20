Selon la «Gazzetta dello Sport», le mercato d’hiver en Serie A réserve parfois de coûteux malentendus. Xherdan Shaqiri figure ainsi parmi les flops de janvier les plus marquants de l’histoire du championnat italien.

Xherdan Shaqiri classé parmi les flops historiques de la Serie A

Xherdan Shaqiri classé parmi les flops historiques de la Serie A

Cédric Heeb

Le mercato d’hiver permet aux clubs de se renforcer en cours de saison afin de corriger les lacunes identifiées lors de la phase aller. Mais ces ajustements ne produisent pas toujours l’effet escompté.

Les transferts manqués font partie intégrante du football. Le quotidien italien «Gazzetta dello Sport» s’est penché sur la question et a recensé les joueurs qui, selon lui, incarnent les plus grandes déceptions du mercato hivernal dans l’histoire de la Serie A. Parmi eux figure un Suisse: Xherdan Shaqiri.

Un échec «catastrophique»

En janvier 2015, le Bâlois est prêté par le FC Bayern Munich à l’Inter Milan. L’effet Shaqiri ne se matérialise toutefois pas. En 20 matches officiels, il inscrit trois buts et délivre deux passes décisives. Liés par une obligation d’achat, les dirigeants milanais doivent le recruter définitivement à l’été suivant pour 18 millions d’euros.

«Catastrophique», tranche la «Gazzetta dello Sport» pour qualifier ses prestations. L’entraîneur de l’époque, Roberto Mancini, l’utilise d’abord sur les ailes, puis dans l’axe en tant que meneur de jeu. «Mais le résultat reste identique: un flop», conclut le journal italien. Quelques mois plus tard, Shaqiri est transféré à Stoke City pour 17 millions d’euros.

Un ancien buteur de Super League également épinglé

Dans cette liste de douze flops du mercato hivernal, Shaqiri est l’un des cinq joueurs passés par l’Inter. Figurent également Robin Gosens (2022), Lukas Podolski (2015), Hernanes (2014) et Maniche (2008), tous considérés comme des mauvais choix des Nerazzurri. Le rival milanais, l’AC Milan, compte trois représentants: Krzysztof Piatek (2019), Alessio Cerci (2015) et Marcio Amoroso (2006).

Flops du mercato d’hiver en Serie A Recensement par la Gazzetta dello Sport de tous les flops de transferts réalisés durant le mercato hivernal. Tableau à 5 colonnes et 12 lignes. Actuellement, les lignes 1 à 6 sont affichées, classées par ordre croissant. Joueur - Club - Matches - Contributions aux buts - Indemnité de transfert Xherdan Shaqiri / Inter / 20 / 3 buts et 2 passes décisives / 18 M€ Robin Gosens / Inter / 58 / 5 buts et 1 passe décisive / 28 M€ Lukas Podolski / Inter / 18 / 1 but et 4 passes décisives / 600’000 € (frais de prêt) Hernanes / Inter / 52 / 7 buts et 10 passes décisives / 18 M€ Maniche / Inter / 11 / 1 but et 1 passe décisive / 1 M€ (frais de prêt) Krzysztof Piatek / AC Milan / 41 / 16 buts et 2 passes décisives / 35 M€ Alessio Cerci / AC Milan / 33 / 1 but et 7 passes décisives / Prêt Márcio Amoroso / AC Milan / 5 / 1 but / Libre Seydou Doumbia / AS Roma / 14 / 2 buts / 14,4 M€ Nicolas Anelka / Juventus Turin / 3 / – / Libre Eduardo Vargas / Naples / 28 / 3 buts et 1 passe décisive / 13,5 M€ Anderson / Fiorentina / 8 / – / Prêt Recensement par la Gazzetta dello Sport de tous les flops de transferts réalisés durant le mercato hivernal. Tableau à 5 colonnes et 12 lignes. Actuellement, les lignes 1 à 6 sont affichées, classées par ordre croissant. Joueur - Club - Matches - Contributions aux buts - Indemnité de transfert Xherdan Shaqiri / Inter / 20 / 3 buts et 2 passes décisives / 18 M€ Robin Gosens / Inter / 58 / 5 buts et 1 passe décisive / 28 M€ Lukas Podolski / Inter / 18 / 1 but et 4 passes décisives / 600’000 € (frais de prêt) Hernanes / Inter / 52 / 7 buts et 10 passes décisives / 18 M€ Maniche / Inter / 11 / 1 but et 1 passe décisive / 1 M€ (frais de prêt) Krzysztof Piatek / AC Milan / 41 / 16 buts et 2 passes décisives / 35 M€ Alessio Cerci / AC Milan / 33 / 1 but et 7 passes décisives / Prêt Márcio Amoroso / AC Milan / 5 / 1 but / Libre Seydou Doumbia / AS Roma / 14 / 2 buts / 14,4 M€ Nicolas Anelka / Juventus Turin / 3 / – / Libre Eduardo Vargas / Naples / 28 / 3 buts et 1 passe décisive / 13,5 M€ Anderson / Fiorentina / 8 / – / Prêt Plus

Les quatre autres joueurs cités sont Eduardo Vargas (Naples, 2012), Nicolas Anelka (Juventus, 2013), Anderson (Fiorentina, 2014) et Seydou Doumbia à l’AS Roma (2015). À propos de l’ancien attaquant d’YB, de Bâle et de Sion, triple meilleur buteur de Super League, le quotidien italien écrit: «Les deux seuls buts inscrits n’ont pas suffi à convaincre un public déjà sceptique au moment de son arrivée».