Ousmane Dembélé a intégré les Enfoirés

Ballon d'Or 2025, Ousmane Dembélé est également un membre des Enfoirés. Le joueur du Paris Saint-Germain a intégré cette année la troupe qui chante au profit des Restos du Cœur.

Blick Sport

«Aujourd'hui, on n'a plus le droit, ni d'avoir faim ni d'avoir froid.» Ce sont les paroles qu'Ousmane Dembélé a prononcé et chanté samedi. Profitant d'un jour de repos au lendemain d'une victoire face à Lille, le joueur du Paris Saint-Germain est monté sur scène lors de l'annuel specatacle des Enfoirés. La troupe d'artistes se réunit chaque année pour un concert en faveur des Restos du Cœur, association qui lutte contre la pauvreté.

De temps en temps, ils décident d'inviter sur scène des gens en dehors du milieu de la scène, généralement pour «La Chanson des Restos», l'hymne des Enfoirés. Par le passé des sportifs comme Sébastien Chabal, Zlatan Ibrahimovic ou Kylian Mbappé ont rejoint le mouvement. Cette année, c'est donc le Ballon d'Or 2025 qui a fait une apparition sur scène, pour le plus grand plaisir des fans. Sous l'impulsion de Matt Pokora, le public de l’Accor Arena de Bercy a ensuite entonné des «Ousmane Ballon d'Or».

Auteur d'un doublé face à Lille le vendredi, le Parisien a donc aidé la bonne cause le samedi. Puis, il a pris la direction de Lisbonne puisque ce mardi, le PSG affronte le Sporting pour un match de Champions League. Quelques jours bien chargés, donc.