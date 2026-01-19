Quelle incroyable entrée en jeu de Shaqueel van Persie, joueur de Feyenoord, face au Sparta Rotterdam. En deux minutes, le fils de Robin a marqué deux magnifiques réussites. Pas suffisant pour éviter la défaite à son équipe (3-4).

On connaissait l'incroyable duo Batman et Robin. Peut-être que, bientôt, il sera remplacé par Shaqueel et Robin. Contrairement aux super-héros, eux ont un nom de famille: Van Persie. Le père, Robin, a déjà réussi sa carrière de joueur avec plusieurs trophées en Angleterre, entre Manchester United et Arsenal.

Désormais, il est reconverti en entraîneur et coache depuis février dernier Feyenoord, club dans lequel évolue son fils, Shaqueel. Dimanche soir, lors du derby face au Sparta Rotterdam, le jeune joueur de 19 ans est entré en jeu pour la deuxième fois de sa carrière avec les grands.

Quand son paternel le pousse sur le terrain, Feyenoord est mené de deux buts. En toute fin de temps réglementaire, Shaqueel van Persie a démontré qu'il était bel et bien le fils de son père. À la 87e minute, il reprend d'une Madjer un centre pour réduire la marque. 95 secondes plus tard, c'est d'un sublime retourné qu'il égalise. Le stade Feijenoord tombe dans l'euphorie.

Problème: dans le temps additionnel, Joshua Kitolano donne l'avantage pour les visiteurs, qui remportent finalement ce derby 3-4. De quoi gâcher les deux premiers buts de Shaqueel van Persie en Eredivise.