Le joueur français s'est montré très clair sur son compte Instagram. Photo: AFP

Blick Sport

Le joueur de tennis français Gaël Monfils a adressé un message percutant aux parieurs sportifs après sa défaite au premier tour du tournoi ATP de Stuttgart. Comme le rapporte Eurosport, le tennisman a posté une vidéo en story Instagram tard mardi soir pour répondre aux insultes et menaces reçues de la part de parieurs frustrés après son élimination.

Le Français de 39 ans a notamment déclaré: «Vous écrivez que je suis une merde. Je sais que je suis une merde, on sait tous que je suis une merde et vous pariez quand même sur moi! Qui est le plus débile entre vous et moi, honnêtement?» Europost souligne que le tennis est particulièrement touché par le problème des paris sportifs, de nombreux joueurs et joueuses étant régulièrement victimes d'insultes et de menaces après leurs matches. Gaël Monfils a notamment été la cible de commentaires racistes, ce à quoi il a répondu avec ironie: «Nous sommes en 2025 et vous me sortez la couleur de peau. Que vient faire ma couleur de peau dans ma performance sur le court?», a-t-il lancé. Le joueur français a par ailleurs demandé aux parieurs de laisser sa famille tranquille: «Il ne s'agit que de moi. Ma mère, ma femme n'ont rien à voir avec ça, c'est juste moi. Laissez-les.»