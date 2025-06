Cyril Hanouna raconte une scène insolite avec Stan Wawrinka

Stan Wawrinka (à g.) et Cyril Hanouna Photo: Twitter

Blick Sport

Chez Cyril Hanouna, l’amitié ne s’arrête pas aux plateaux télé. L’animateur cultive de solides liens avec plusieurs personnalités du monde du sport — et notamment avec Stan Wawrinka. Le tennisman suisse compte parmi ses proches, au point d’avoir pris ses habitudes… dans la maison de l'animateur.

Mardi dernier, sur l’antenne d’Europe 1, où il anime chaque matin une émission en compagnie de Géraldine Maillet et Valérie Bénaïm, Hanouna a justement eu la surprise de recevoir un appel en direct de son ami Stan. Le joueur en a profité pour livrer ses pronostics sur la finale de Roland-Garros. Une intervention qui a ravivé chez l’animateur quelques souvenirs savoureux.

«Stan, c’est un mec incroyable, d’une humilité rare. C'est un de mes meilleurs amis», a confié Hanouna, visiblement ému. Au fil des années, cette complicité s’est renforcée à travers un rituel désormais bien rodé: au moment de Roland-Garros, Wawrinka délaissait les hôtels parisiens pour loger chez son ami. «Pendant des années, Stan venait carrément s’installer chez moi pendant le tournoi», a-t-il rappelé.

Moment de flottement

Et forcément, cette cohabitation improvisée a donné lieu à quelques scènes insolites. L’une d’elles reste particulièrement vive dans la mémoire de l’animateur. «J’habitais encore à Boulogne à l’époque. Un matin, je prends mon petit déj' tranquille dehors. Et là, je vois une jeune fille que je n’avais jamais vue débarquer et s’asseoir à côté de moi. Je me dis: 'Mais c’est qui cette fille?’», a-t-il raconté, hilare. Un moment de flottement vite dissipé: la mystérieuse invitée n’était autre que la compagne de Stan Wawrinka, venue le rejoindre en toute discrétion pendant que le joueur était déjà à l’entraînement. «Je ne l'avais jamais vue. Donc je me retrouve avec elle au petit déj, et lui était parti aux entraînements», poursuit-il en riant.

Cette anecdote a immédiatement fait ressurgir un autre souvenir dans l’esprit de Géraldine Maillet. «Tu te souviens quand Raymond (ndlr Aabou, chroniqueur de TPMP) squattait aussi chez toi? Il avait même piqué un tee-shirt de Stan pour venir en plateau!», a-t-elle lancé, provoquant l’hilarité générale. Une scène qu'Hanouna a confirmée dans la foulée : «Oui, c’était le grand n’importe quoi cette année-là!»

Avec ses rituels bien à lui et ses amitiés sans chichis, le cercle de Cyril Hanouna semble toujours prêt à offrir des moments inattendus. Et à en croire l’animateur, son ami Stan Wawrinka n’a pas fini de partager ces tranches de vie et de pain frais au petit déjeuner.