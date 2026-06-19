32'000 francs d'amende pour avoir dit sept fois «Fuck»

En direct à la BBC, Corentin Moutet a proféré sept fois une insulte après une victoire dans le tournoi du Queen's. Le Français va écoper d'une belle amende

Blick Sport

Les Anglais ne plaisantent pas avec la politesse. À peine le mot «fuck» (ndlr: putain) proféré à la télévision que les journalistes présentent immédiatement leurs excuses. Cette scène a de nouveau eu lieu lors du tournoi ATP de Queen's, lundi.

Alors qu'il venait de battre son compatriote au premier tour Giovanni Mpetshi Perricard, le Français Corentin Moutet est passé à l'interview, en direct sur la BBC. Content et pris par les émotions, il a parlé du service de son adversaire. «Je me suis dit: 'Putain, je vais devoir servir après ça.'» Immédiatement, la présentatrice le reprend, tel un enfant: «Pas ce mot en 'F' s'il vous plaît.»

Taquin, le Français a balancé trois fois de suite l'injure, au plus grand désarroi de la journaliste. Ensuite, cette dernière a tenté de lancer une dernière question, en demandant à Corentin Moutet de «rester propre» dans sa réponse.

«Alors, qu'est-ce que ça fait de décrocher cette première victoire sur herbe?», ose la journaliste anglaise. Réponse: «Fuck, fuck, fuck, fuck.» Rires dans l'assemblée, moins de la part de la professionnelle des médias: «Désolée pour le langage. On va devoir améliorer ça pour le tour suivant.»

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Corentin Moutet va faire appel

Un huitième de finale lors duquel le Français s'est incliné face à l'Espagnol Alejandro Davidovich Fokina. Problème: ce n'était pas le pire moment de la semaine de Corentin Moutet. Ce vendredi, il a appris qu'il allait recevoir une amende de 40'000 dollars (environ 32'000 francs) pour avoir dit à sept reprises le mot «Fuck» à la télévision.

L'ATP n'a pas apprécié et cela a conduit à cette lourde amende, quasi la totalité de la prime reçue par Corentin Moutet lors de ce tournoi londonien. Le Français a précisé qu'il allait faire appel.