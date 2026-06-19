DE
FR

Le Français Corentin Moutet
32'000 francs d'amende pour avoir dit sept fois «Fuck»

En direct à la BBC, Corentin Moutet a proféré sept fois une insulte après une victoire dans le tournoi du Queen's. Le Français va écoper d'une belle amende
Publié: il y a 45 minutes
1/2
Corentin Moutet a participé au tournoi du Queen's cette semaine.
Photo: CameraSport via Getty Images
Blick Sport

Les Anglais ne plaisantent pas avec la politesse. À peine le mot «fuck» (ndlr: putain) proféré à la télévision que les journalistes présentent immédiatement leurs excuses. Cette scène a de nouveau eu lieu lors du tournoi ATP de Queen's, lundi.

Alors qu'il venait de battre son compatriote au premier tour Giovanni Mpetshi Perricard, le Français Corentin Moutet est passé à l'interview, en direct sur la BBC. Content et pris par les émotions, il a parlé du service de son adversaire. «Je me suis dit: 'Putain, je vais devoir servir après ça.'» Immédiatement, la présentatrice le reprend, tel un enfant: «Pas ce mot en 'F' s'il vous plaît.»

À lire aussi sur le tennis
Viktoija Golubic s'impose à sa 4e balle de match
Un duel acharné
Viktoija Golubic s'impose à sa 4e balle de match
Serena Williams poursuit son grand retour avant Wimbledon
«Je suis assez impatiente»
Serena Williams poursuit son grand retour avant Wimbledon

Taquin, le Français a balancé trois fois de suite l'injure, au plus grand désarroi de la journaliste. Ensuite, cette dernière a tenté de lancer une dernière question, en demandant à Corentin Moutet de «rester propre» dans sa réponse.

«Alors, qu'est-ce que ça fait de décrocher cette première victoire sur herbe?», ose la journaliste anglaise. Réponse: «Fuck, fuck, fuck, fuck.» Rires dans l'assemblée, moins de la part de la professionnelle des médias: «Désolée pour le langage. On va devoir améliorer ça pour le tour suivant.»

Contenu tiers
Souhaitez-vous voir ces contributions externes (par exemple Instagram, X et d'autres plateformes) ? Si vous acceptez, des cookies peuvent être installés et des données peuvent être transmises à des fournisseurs externes. Cela permet l'affichage de contenus externes et de publicités personnalisées. Votre décision s'applique à l'ensemble de l'application et peut être révoquée à tout moment dans les paramètres.

Corentin Moutet va faire appel

Un huitième de finale lors duquel le Français s'est incliné face à l'Espagnol Alejandro Davidovich Fokina. Problème: ce n'était pas le pire moment de la semaine de Corentin Moutet. Ce vendredi, il a appris qu'il allait recevoir une amende de 40'000 dollars (environ 32'000 francs) pour avoir dit à sept reprises le mot «Fuck» à la télévision.

L'ATP n'a pas apprécié et cela a conduit à cette lourde amende, quasi la totalité de la prime reçue par Corentin Moutet lors de ce tournoi londonien. Le Français a précisé qu'il allait faire appel.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Comment se compose le 11 de départ?
Présenté par
Comment se compose le 11 de départ?
11 pays, 11 vin d'exception
Comment se compose le 11 de départ?
Qui sera le roi de l’autonomie?
Présenté par
Qui sera le roi de l’autonomie?
Participez au concours
Qui sera le roi de l’autonomie?
Nutzt die zuckerfreien Kräuterwürfel als sportlichen Power-Garanten vor dem Rennen: Langläufer Nicola Wigger.
Présenté par
«Les Ricola Drink Cubes m'ont donné le boost nécessaire!»
Nicola Wigger, fondeur olympique
«Les Ricola Drink Cubes m'ont donné le boost nécessaire!»
Pourquoi les demi-bouteilles ont le vent en poupe
Présenté par
Pourquoi les demi-bouteilles ont le vent en poupe
Petits formats, grand effet!
Pourquoi les demi-bouteilles ont le vent en poupe
Comment l’accès aux marchés étrangers profite à notre économie locale
Présenté par
Comment l’accès aux marchés étrangers profite à notre économie locale
Chronique
L’ouverture qui crée des emplois ici
Comment grille-t-on un burger, des brochettes ou un kebab?
Présenté par
Comment grille-t-on un burger, des brochettes ou un kebab?
Gril challenge
On a testé vos meilleures recettes de grillades
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
Présenté par
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
Vivre la Formule 1 de près
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Présenté par
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Coupe de football de l'UBS
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Articles les plus lus
    Articles les plus lus