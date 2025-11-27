Stan Wawrinka jouera à Auckland

ATS Agence télégraphique suisse
Le Vaudois de 40 ans a reçu une invitation pour le tournoi d'Auckland (12-17 janvier), qui se terminera à la veille des trois coups de l'Open d'Australie (18 janvier-1er février).
L'ex-no 3 mondial, qui mène actuellement une intense préparation physique en compagnie de Pierre Paganini, disputera pour la troisième fois cet ATP 250 néo-zélandais. Il avait atteint les demi-finales en 2006, échouant dès le 1er tour en 2007.
Stan Wawrinka sera déjà sur le front en Australie avant de se rendre à Auckland. Il est en effet inscrit pour la United Cup (2-11 janvier), une compétition par équipes mixtes qu'il disputera notamment en compagnie de Belinda Bencic.
